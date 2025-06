Orlando (EUA) — Nesta quinta-feira (26), o Manchester City enfrenta a Juventus às 16h (de Brasília) em busca do primeiro lugar no Grupo G do Mundial de Clubes. Na zona mista antes da partida nesta quarta (25), Rodri falou com a imprensa, deu sua opinião sobre a nova competição e elegeu quem pode vencer a Bola de Ouro nesta temporada.

Rodri ainda está no processo de recuperação de lesão, e ainda não é titular do Manchester City. O espanhol se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho sofrida no dia 22 de setembro de 2024, e ficou oito meses fora dos gramados. Quando perguntado sobre a quantidade de jogos na temporada e sobre o Mundial, ele se mostrou animado.

— É uma ótima oportunidade para eu voltar (de lesão). Talvez se esse torneio não tivesse acontecendo, eu estaria de férias, mas para mim, individualmente, é uma grande oportunidade para voltar e melhorar meu nível. Jogar uma competição que nunca jogamos é incrível. Estamos animados, você consegue ver a diferença entre os clubes por todo o mundo, então é bom e interessante para as pessoas — analisou Rodri.

Atual vencedor da Bola de Ouro, em premiação polêmica deixando Vini Jr em segundo lugar, Rodri foi perfuntado na zona mista sobre o próximo vencedor do prêmio individual. O meio-campista tentou despistar, mas elevou a moral dos colegas de seleção espanhola.

— Tem muitas opções. Eu sempre vou elevar os meus jogadores, os espanhóis, então eu acho que o Pedri tem sido inacreditável neste ano e Lamine também. Mas eu não sei, não sou o jurado, vamos ver o que acontece.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Manchester City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Ainda em fase final de recuperação, Rodri não deve começar a partida contra a Juventus pelo Mundial de Clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares);

📺 VAR: Não divulgado

Haaland comemora gols pelo Manchester City contra o Al Ain pelo Mundial (Foto: Alex Grimm/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio; McKennie, Thuram, Cambiasso; Francisco Conceição (Locatelli); Kolo Muani e Yıldız (Vlahovic).

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji, Khusanov, Gvardiol, Aït-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden), Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

