Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (26/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Bundesliga, La Liga, Campeonato Português, Campeonato Saudita e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Conheça Franco Mastantuono, argentino que é o ‘Messi do Real Madrid’
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Craque do Liverpool manda recado: Não quero ouvir isso o tempo todo’
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Atacante do Milan provoca rivais: ‘É cem vezes melhor’
Futebol Internacional24/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de setembro de 2025)
Bundesliga
Bayern de Munique x Werder Bremen – 15h30 – Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
➡️Clique para assistir no Sportv
La Liga
Girona x Espanyol – 16h – ESPN 2 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Português
Benfica x Gil Vicente – 16h15 – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
Damac x Al Ettifaq – 12h40 – Canal GOAT
Al Ittihad x Al Nassr – 15h – Sportv2 e Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Schalke 04 x Greuther Furth – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
SV Darmstadt 98 x Dynamo Dresden – 13h30 – OneFootball
Campeonato Turco
Alanyaspor x Galatasaray – 14h – Disney+
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Energie Cottbus x Stuttgart B – 14h – Canal GOAT e OneFootball
Paulistão sub-20 (oitavas de final)
Guarani sub-20 x Grêmio Prudente sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Ituano sub-20 x Ponte Preta sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras sub-20 x Referência sub-20 – 15h – Ulisses TV (YouTube)
RB Bragantino sub-20 x Botafogo-SP sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Santos sub-20 x Corinthians sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)
São Paulo sub-20 x Oeste sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Mirandés x Real Zaragoza – 15h30 – Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
West Brom x Leicester City – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino (Clausura)
Platense x San Martín de San Juan – 19h – Disney+
Central Córdoba x Tigre – 21h15 – Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Gotham FC (F) x Portland Thorns (F) – 21h – Canal GOAT
San Diego Wave (F) x Orlando Pride (F) – 23h30 – Xsports e Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias