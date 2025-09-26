menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (26/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta (26)

Dia 26/09/2025
06:00
O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
imagem cameraJogadores do Bayern de Munique comemorando gol contra o Chelsea na Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Bundesliga, La Liga, Campeonato Português, Campeonato Saudita e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de setembro de 2025)

Bundesliga

Bayern de Munique x Werder Bremen – 15h30 – Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

La Liga

Girona x Espanyol – 16h – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

Benfica x Gil Vicente – 16h15 – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Damac x Al Ettifaq – 12h40 – Canal GOAT
Al Ittihad x Al Nassr – 15h – Sportv2 e Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, enfrenta o Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita (Foto: Wun Suen/AFP)
Campeonato Alemão (segunda divisão)

Schalke 04 x Greuther Furth – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
SV Darmstadt 98 x Dynamo Dresden – 13h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Alanyaspor x Galatasaray – 14h – Disney+

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Energie Cottbus x Stuttgart B – 14h – Canal GOAT e OneFootball

Paulistão sub-20 (oitavas de final)

Guarani sub-20 x Grêmio Prudente sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Ituano sub-20 x Ponte Preta sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras sub-20 x Referência sub-20 – 15h – Ulisses TV (YouTube)
RB Bragantino sub-20 x Botafogo-SP sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
Santos sub-20 x Corinthians sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)
São Paulo sub-20 x Oeste sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Mirandés x Real Zaragoza – 15h30 – Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

West Brom x Leicester City – 16h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino (Clausura)

Platense x San Martín de San Juan – 19h – Disney+
Central Córdoba x Tigre – 21h15 – Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Gotham FC (F) x Portland Thorns (F) – 21h – Canal GOAT
San Diego Wave (F) x Orlando Pride (F) – 23h30 – Xsports e Canal GOAT

