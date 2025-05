Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Séries A, B e C do Brasileirão, Campeonato Alemão, Campeonato Escocês e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 26 de maio de 2025)

Brasileirão Série A

RB Bragantino x Juventude – 20h – Premiere

Brasileirão Série B

Criciúma x Coritiba – 19h – ESPN e Disney+

Botafogo-SP x CRB – 20h – Disney+

Cuiabá x Vila Nova – 21h – Disney+

Brasileirão Série C

Guarani x Figueirense – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Brusque x São Bernardo – 19h30 – Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Damac – 15h – Canal GOAT

Al Fateh x Al Nassr – 15h – Canal GOAT

Al Hilal x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo pelo Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Quarta Divisão Inglesa (final dos playoffs de acesso)

AFC Wimbledon x Walsall – 11h – Disney+

Campeonato Turco

Hatayspor x Fenerbahçe – 14h – Disney+

Campeonato Alemão (final dos playoffs de acesso/descenso)

Elversberg x Heidenheim – 15h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Escocês (final dos playoffs de acesso/descenso)

Ross County x Livingston – 16h – Disney+

Brasileirão sub-20

Palmeiras sub-20 x Flamengo sub-20 – 20h – Sportv

