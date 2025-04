Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são o da final da Copa do Rei, do Brasileirão Série A e B, da semifinal da Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 26 de abril de 2025)

Copa do Rei (Final)

Barcelona x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+

Brasileirão

Internacional x Juventude – 16h – Premiere

Ceará x São Paulo – 18h30 – Prime Video

Mirassol x Atlético-MG – 18h30 – Premiere

Sport x Fortaleza – 20h – Premiere

Botafogo x Fluminense – 21h – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Fluminense vai ao Nilton Santos enfrentar o Botafogo pela 6ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Brasileirão Série B

Coritiba x Operário-PR – 16h – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Avaí x América-MG – 20h – ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra (Semifinal)

Crystal Palace x Aston Villa – 13h15 – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

Chelsea x Everton – 8h30 – Disney+

Brighton x West Ham – 11h – ESPN 4 e Disney+

Newcastle x Ipswich – 11h – ESPN e Disney+

Wolves x Leicester City – 11h – Disney+

Southampton x Fulham – 11h – Disney+

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Mainz 05 – 10h30 – Sportv e Onefootball

Bayer Leverkusen x Augsburg – 10h30 – CazéTV e Onefootball

Hoffenheim x Borussia Dortmund – 10h30 – Nosso Futebol e Onefootball

Wolfsburg x Freiburg – 10h30 – Onefootball

Holstein Kiel x Borussia Monchengladbach – 10h30 – Onefootball

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig – 13h30 – RedeTV!, CazéTV, Nosso Futebol e Onefootball

Campeonato Escocês

Dundee United x Celtic – 8h30 – Disney+

Campeonato Turco

Gaziantep x Fenerbahçe – 13h – Disney+

Champions League asiática

Al Ahli x Buriram United – 13h30 – Disney+

Yokohama F. Marinos x Al Nassr – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

Le Havre x Monaco – 14h – CazéTV

Campeonato Uruguaio

River Plate-URU x Danubio – 15h – Disney+

Plaza Colonia x Juventud – 17h15 – Disney+

Nacional-URU x Montevideo Wanderers – 20h15 – Disney+

MLS

Toronto x New York City – 15h30 – Apple TV+

Cincinnati x Sporting Kansas City – 15h30 – Apple TV+

New York Red Bulls x CF Montréal – 17h30 – Apple TV+

Philadelphia Union x DC United – 17h30 – Apple TV+

Orlando City x Atlanta United – 20h15 – Apple TV+

Columbus Crew x San Jose Earthquakes – 20h30 – Apple TV+

Charlotte FC x New England Revolution – 20h30 – Apple TV+

San Diego x Real Salt Lake – 20h30 – Apple TV+

Nashville x Chicago Fire – 21h30 – Apple TV+

Houston Dynamo x Austin FC – 21h30 – Apple TV+

Colorado Rapids x Seattle Sounders – 22h30 – Apple TV+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Wrexham x Charlton – 13h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Belgrano x Argentinos Juniors – 19h – Disney+

NWSL

North Carolina Courage feminino x Kansas City Current feminino – 20h – Canal GOAT

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

QPR x Burnley – 8h30 – ESPN e Disney+

Oxford United x Sunderland – 11h – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x Cartagena – 9h – Disney+

Real Oviedo x Levante – 11h15 – Disney+

Granada x Elche – 13h30 – Disney+

Mirandés x Burgos – 13h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Londrina x Maringá – 17h – Nosso Futebol+

Confiança x Ponte Preta – 17h – Band, BandPlay, DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV)

CSA x Náutico – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Retrô x Figueirense – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Brasileirão feminino

São Paulo feminino x Corinthians feminino – 15h – Sportv

Palmeiras feminino x Ferroviária feminino – 17h – TV Brasil

Flamengo feminino x Juventude feminino – 21h – TV Brasil

Paulistão Série A4

União Barbarense x Paulista – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

Paulistão sub-20

Grêmio Prudente sub-20 x São Paulo sub-20 – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

Sfera sub-20 x Santos sub-20 – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

Campeonato Alemão feminino

Werder Bremen feminino x USV Jena feminino – 9h – DAZN