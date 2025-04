Taffarel dá pista sobre futuro de Alisson no Liverpool

O ex-goleiro Taffarel, ídolo da Seleção Brasileira no tetra de 1994 e preparador de goleiros do Liverpool, falou do tamanho da importância de Alisson para o clube e os torcedores, em entrevista à "ESPN". Além disso, ele comentou sobre a contratação de Giorgi Mamardashvili, titular da seleção da Geórgia e possível substituto do brasileiro, ressaltando que o camisa 1 está em um “patamar altíssimo” e que será difícil dele ser substituído no gol dos Reds.

- Eu fiquei impressionado quando cheguei. A admiração que os jogadores têm por ele (Alisson), os funcionários daqui, a comissão — tanto essa quanto a do Klopp no passado —, a diretoria… Ele realmente é uma figura muito importante aqui. Pela história que ele já teve aqui dentro, dentro de campo, né? Mostrando isso nos jogos, jogos importantes - disse Taffarel.

- O clube fez essa opção aí (contratar Mamardashvili), acho que um ano atrás, um ano e pouco atrás. Essa compra desse jovem, talvez um pouco para o futuro. Mas, o Alisson é um cara que está em um patamar altíssimo. E até pela idade, com a experiência, com a vontade, sabe? Vai ser muito difícil alguém chegar aqui e substituir ele, né? - completou.

Treinado por Taffarel, Alisson tem vínculo com o Liverpool até o final da temporada 2026/2027, e o clube foi ao mercado e anunciou a chegada de Giorgi Mamardashvili em agosto de 2024. Desde que chegou aos Reds, em 2018, o brasileiro se consolidou como peça-chave na Inglaterra, acumulando títulos como a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes.

Liverpool pode garantir o título da Premier League neste domingo

Depois do empate do Arsenal no meio de semana contra o Crystal Palace, o Liverpool precisa de apenas mais um ponto para confirmarem o título. O jogo que pode coroar a campanha da equipe é no domingo (27), em casa, contra o Tottenham.

Com 33 jogos, o Liverpool soma 79 pontos, 12 a mais que o Arsenal. Por já ter entrado em campo pela 34ª rodada, os Gunners podem alcançar, no máximo, a marca de 79. Neste sentido, basta um empate nos últimos cinco jogos para que os Reds garantam o seu segundo título na era Premier League.