Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (25/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta (25)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, La Liga e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 25 de setembro de 2025)
Libertadores (quartas de final)
São Paulo x LDU – 19h – Paramount+
Estudiantes x Flamengo – 21h30 – ESPN e Disney+
Liga Europa
Lille x Brann – 13h45 – CazéTV
Aston Villa x Bologna – 16h – CazéTV
RB Salzburg x Porto – 16h – CazéTV
La Liga
Osasuna x Elche – 14h30 – Disney+
Real Oviedo x Barcelona – 16h30 – ESPN e Disney+
Copa da Itália
Genoa x Empoli – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Torino x Pisa – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Brasileirão Série B
Coritiba x Criciúma – 19h – Disney+
Atlético-GO x América-MG – 21h30 – Disney+
Chapecoense x Avaí – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
Sul-Americana (quartas de final)
Universidad de Chile x Alianza Lima – 21h30 – Disney+
Campeonato Saudita
Al Shabab x Al Kholood – 12h25 – Canal GOAT
Al Hilal x Al Okhdood – 15h – BandSports e Canal GOAT
Copa do Brasil feminina
Palmeiras (F) x Sport (F) – 18h – Sportv
Internacional (F) x Ferroviária (F) – 20h – N Sports
Copa do Caribe da Concacaf
Defence Force x Weymouth Wales – 21h – Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
CS Cartagines x CD Olímpia – 23h – Disney+
Campeonato Saudita feminino
Al Qadsiah x Al Ula – 12h10 – Canal GOAT
