menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (25/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta (25)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
06:00
Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores
imagem cameraPedro comemora seu gol durante partida contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, La Liga e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 25 de setembro de 2025)

Libertadores (quartas de final)

São Paulo x LDU – 19h – Paramount+
Estudiantes x Flamengo – 21h30 – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o São Paulo enfrenta a LDU em disputa que vale vaga na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Jogos de hoje: o São Paulo enfrenta a LDU em disputa que vale vaga na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Liga Europa

Lille x Brann – 13h45 – CazéTV
Aston Villa x Bologna – 16h – CazéTV
RB Salzburg x Porto – 16h – CazéTV

La Liga

Osasuna x Elche – 14h30 – Disney+
Real Oviedo x Barcelona – 16h30 – ESPN e Disney+

Copa da Itália

Genoa x Empoli – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Torino x Pisa – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série B

Coritiba x Criciúma – 19h – Disney+
Atlético-GO x América-MG – 21h30 – Disney+
Chapecoense x Avaí – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

continua após a publicidade

Sul-Americana (quartas de final)

Universidad de Chile x Alianza Lima – 21h30 – Disney+

Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Kholood – 12h25 – Canal GOAT
Al Hilal x Al Okhdood – 15h – BandSports e Canal GOAT

Copa do Brasil feminina

Palmeiras (F) x Sport (F) – 18h – Sportv
Internacional (F) x Ferroviária (F) – 20h – N Sports

Copa do Caribe da Concacaf

Defence Force x Weymouth Wales – 21h – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

CS Cartagines x CD Olímpia – 23h – Disney+

Campeonato Saudita feminino

Al Qadsiah x Al Ula – 12h10 – Canal GOAT

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias