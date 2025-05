Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Séries A, B, C e D do Brasileirão, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 25 de maio de 2025)

Brasileirão Série A

Grêmio x Bahia – 11h – Premiere

Palmeiras x Flamengo – 16h – Globo e Premiere

Sport x Internacional – 16h – Globo e Premiere

Vitória x Santos – 18h30 – Premiere

Fortaleza x Cruzeiro – 20h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Novorizontino x Paysandu – 16h – Disney+

Amazonas x Operário-PR – 18h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Botafogo-PB x Retrô – 15h – DAZN e Nosso Futebol+

Ituano x Floresta – 16h30 – Nosso Futebol+

Ypiranga x Tombense – 16h30 – Nosso Futebol+

Anápolis x Maringá – 19h – Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

La Liga

Girona x Atlético de Madrid – 9h – ESPN e Disney+

Villarreal x Sevilla – 11h15 – Disney+

Premier League

Liverpool x Crystal Palace – 12h – ESPN e Disney+

Nottingham Forest x Chelsea – 12h – ESPN 3 e Disney+

Manchester United x Aston Villa – 12h – Disney+

Fulham x Manchester City – 12h – Disney+

Southampton x Arsenal – 12h – Disney+

Newcastle x Everton – 12h – Disney+

Tottenham x Brighton – 12h – Disney+

Wolverhampton x Brentford – 12h – Disney+

Bournemouth x Leicester – 12h – Disney+

Ipswich x West Ham – 12h – Disney+

Jogos de hoje: Chelsea e Nottingham Forest se enfrentam na última rodada da Premier League na briga por uma vaga na próxima Champions League (Foto: BENJAMIN CREMEL/AFP)

Campeonato Italiano

Venezia x Juventus – 15h45 – ESPN e Disney+

Lazio x Lecce – 15h45 – Disney+

Torino x Roma – 15h45 – Disney+

Empoli x Hellas Verona – 15h45 – Disney+

Atalanta x Parma – 15h45 – Disney+

Udinese x Fiorentina – 15h45 – Disney+

Campeonato Turco

Besiktas x Rizespor – 13h – Disney+

Trabzonspor x Samsunspor – 13h – Disney+

Taça de Portugal (final)

Benfica x Sporting – 13h15 – Nsports

Campeonato Belga

Club Brugge x Royal Antwerp – 13h30 – Disney+

Union Saint-Gilloise x Gent – 13h30 – Disney+

MLS

New York City x Chicago Fire – 16h – Apple TV

Atlanta United x Cincinnati – 20h – Apple TV

Campeonato Argentino

San Lorenzo x Platense – 16h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Mirandés x Almería – 13h30 – Disney+

Elche x Málaga – 13h30 – Disney+

Eibar x Córdoba – 13h30 – Disney+

Eldense x Racing Santander – 13h30 – Disney+

Zaragoza x Deportivo La Coruña – 13h30 – Disney+

Granada x Castellón – 13h30 – Disney+

Burgos x Levante – 13h30 – Disney+

Terceira Divisão Inglesa (final dos playoffs de acesso)

Charlton x Leyton Orient – 9h – Disney+

