Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pela Série B do Brasileirão, com Criciúma enfrentando o Remo e o Vila Nova recebendo a Chapecoense. Nas ligas europeias, temos duelo pela Bundesliga entre Stuttgart e Heidenheim, enquanto Atalanta encara o Lecce pelo Campeonato Italiano. Na Inglaterra, o Sheffield United visita o Stoke City pela Championship, e na Holanda, o Feyenoord enfrenta o Zwolle. Já em Portugal, o Braga visita o Famalicão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 25 de abril de 2025)

Brasileirão Série B

Jogos de hoje: o Criciuma enfrenta o Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Criciúma x Remo - 19h - ESPN e Disney+

Vila Nova x Chapecoense - 21h - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

Atalanta x Lecce - 15h45 - Disney+

Campeonato Alemão

Stuttgart x Heidenheim - 15h30 - Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Hertha Berlin x Magdeburg - 13h30 - Onefootball

Greuther Furt x SSV Ulm - 13h30 - Onefootball

Campeonato Holandês

Feyenoord x Zwolle - 16h - Disney+

Campeonato Português

Famalicão x Braga - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Stoke City x Sheffield United - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

Real Madrid feminino x Madrid CFF feminino - 14h30 - DAZN

Campeonato Turco

Besiktas x Hatayspor - 14h - Disney+

UEFA Youth League (semifinal)

RB Salzburg sub-19 x Trabzonspor sub-19 - 9h - UEFA TV

AZ Alkmaar sub-19 x Barcelona sub-19 - 13h - UEFA TV

Champions League Asiática

Al Hilal x Gwangiu - 13h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Turbine Potsdam feminino x Bayer Leverkusen feminino - 13h30 - DAZN

Campeonato Saudita Feminino

Eastern Flames feminino x Al Ittihad feminino - 14h30 - DAZN

Al Qadsiah feminino x Al Ahli feminino - 14h30 - DAZN

Al Ula feminino x Al Hilal feminino - 14h30 - DAZN

Al Shabab feminino x Al Amal feminino - 14h30 - DAZN

NWSL

Orlando Pride feminino x Angel City feminino - 21h - Canal GOAT