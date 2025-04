Alvo do Real Madrid, Alphonso Davies renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2030 em fevereiro deste ano. De acordo com o portal de notícias 'Sport1', o defensor receberá 22 milhões de euros (cerca de 141 milhões de reais na cotação atual) pelo novo vínculo, o que gerou desconforto nos bastidores do Bayern. Segundo a imprensa alemã, as cifras abriram precendentes para outros jogadores pedirem valores altos nas negociações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A extensão do contrato de Alphonso Davies foi o principal motivo de críticas internas contra Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique. O canadense recebeu 22 milhões de euros como luvas pela renovação, uma soma que causou estranhamento no elenco e chamou a atenção de jogadores e agentes. Em fevereiro, Jamal Musiala também recebeu uma quantia significativamente inferior, mas considerada compatível com o mercado. Como resultado, outros jogadores do clube começaram a pedir altos valores para seus novos contratos.

continua após a publicidade

Assim como Alphonso Davies, Kimmich renovou seu contrato com o Bayern recentemente (Foto: Josep Lago/AFP)

Segundo o 'Sport1', Joshua Kimmich também renovou por uma cifra alta, e Dayot Upamecano está agora se baseando no valor fechado por Davies para negociar sua renovação. O lateral, que tinha ofertas para sair ao final da temporada de graça para o Real Madrid, vai receber cerca de 15 milhões de euros por ano.

Conselheiro do Bayern está preocupado com finanças do clube

Uli Hoeness, um dos príncipais responsáveis pelo sucesso do Bayern na atualidade e atualmente membro do conselho de supervisão do clube, demonstrou preocupação com as finanças em Munique. Em entrevista concedida ao Welt am Sonntag, jornal alemão, Hoeness insinuou que o time precisará recorrer a empréstimos para fazer contratações futuras.

continua após a publicidade

— Já não resta muito na nossa conta a prazo fixo. Precisamos repensar nossa economia — afirmou o conselheiro.

Na Alemanha, sabe-se que Hoeness, figura-chave no crescimento econômico do Bayern ao longo das últimas décadas, é um dos principais críticos de Max Eberl, especialmente pelas renovações de Davies, Musiala e Kimmich, que, segundo ele, comprometem ainda mais a solidez financeira que sempre caracterizou o clube.