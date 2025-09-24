menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (24/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (24)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, La Liga e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 24 de setembro de 2025)

Brasileirão

Grêmio x Botafogo – 19h30 – Premiere
Vasco x Bahia – 19h30 – Prime Video

➡️Clique para assistir no Premiere

Libertadores (quartas de final)

Palmeiras x River Plate – 21h30 – Globo, ge tv, ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Sul-Americana (quartas de final)

Atlético-MG x Bolívar – 19h – ESPN e Disney+
Once Caldas x Independiente del Valle – 21h30 – ESPN 2 e Disney+

Europa League

PAOK x Maccabi Tel Aviv – 13h45 – CazéTV
Nice x Roma – 16h – CazéTV
Real Bétis x Nottingham Forest – 16h – CazéTV

La Liga

Getafe x Alavés – 14h – Disney+
Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 16h30 – Xsports e Disney+
Real Sociedad x Mallorca – 16h30 – Disney+

Copa da Liga Inglesa

Huddersfield x Manchester City – 15h45 – ESPN e Disney+
Newcastle x Bradford – 15h45 – ESPN 2 e Disney+
Tottenham x Doncaster – 15h45 – Disney+
Port Vale x Arsenal – 16h – ESPN 4 e Disney+

Copa da Itália

Parma x Spezia – 12h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Hellas Verona x Venezia – 13h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Como x Sassuolo – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série B

Athletic Club x Athletico-PR – 19h – Disney+
CRB x Botafogo-SP – 19h – Disney+
Vila Nova x Cuiabá – 19h – Disney+
Operário-PR x Amazonas – 20h – Disney+
Volta Redonda x Remo – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

Kayserispor x Besiktas – 14h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Wolfsburg (F) x Werder Bremen (F) – 14h – DAZN

Campeonato Holandês

AZ Alkmaar x Zwolle – 15h – Disney+

Copa do Brasil Feminina (quartas de final)

RB Bragantino (F) x Bahia (F) – 15h30 – Sportv
São Paulo (F) x Corinthians (F) – 18h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Copa do Uruguai (quartas de final)

Tacuarembó x Peñarol – 20h30 – Disney+

MLS

New York City x Inter Miami – 20h30 – Apple TV+
Vancouver Whitecaps x Portland Timbers – 23h30 – Apple TV+

Campeonato Mexicano

Cruz Azul x Querétaro – 21h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Toluca x Monterrey – 23h10 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Atlético San Luís x Club América – 00h – Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

Universidad O&M x Moca FC – 21h – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

Club Xelaju x Sporting San Miguelito – 23h – Disney+
Real CD España x Plaza Amador – 23h – Disney+

