O primeiro clássico de Madrid da temporada 2025/26 da LaLiga está marcado para este sábado, quando o Atlético de Madrid receberá o Real Madrid no Estádio Riyadh Air Metropolitano. O confronto marcará um novo capítulo da rivalidade entre Brasil e Argentina dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao longo dos anos, alguns dos jogadores sul-americanos mais talentosos já participaram desse jogo específico, com um grupo de estrelas brasileiras e argentinas atualmente em ação pelos dois rivais da cidade. De Vini Jr a Julián Álvarez, veja os sul-americanos que prometem brilhar no clássico que se aproxima.

continua após a publicidade

O contingente brasileiro do Real Madrid

A decisão dos Blancos de investir em jovens prodígios do futebol brasileiro levou o clube a gastar alto para trazer Vini Jr, Rodrygo e Endrick. O primeiro chegou ao Real Madrid em 2018 e, gradualmente, se transformou em um dos melhores jogadores da Europa, liderando os Blancos na conquista de três títulos nacionais e duas Champions League, tendo marcado em cada uma das duas finais que disputou. Na disputa da Bola de Ouro deste ano, no entanto, amargou na 16ª posição.

Contratado do Santos um ano depois, Rodrygo também foi uma peça importante na máquina bem azeitada de Carlo Ancelotti. O talentoso atacante tornou-se um jogador decisivo no Bernabéu ao marcar gols importantes na incrível campanha do Real Madrid na Champions League, que terminou com o título na temporada 2021/22.

continua após a publicidade

Quanto a Endrick, o atacante de 19 anos já quebrou vários recordes com a Seleção Brasileira ao se tornar o jogador mais jovem a ser convocado para o time principal desde o ex-jogador do Real Madrid, Ronaldo, em 1994. Recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por mais de quatro meses, Endrick esteve no banco na partida em casa contra o Espanyol e pode estar à disposição de Xabi Alonso no sábado.

Outro brasileiro que deixou sua marca no Real Madrid é Éder Militão, que se tornou o líder da defesa do time nos últimos anos. Recuperado de uma lesão de longo prazo, o zagueiro brasileiro foi um dos maiores responsáveis pela sequência de seis vitórias consecutivas do Real Madrid, incluindo um chute potente de fora da área na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol.

No entanto, o Brasil não é o único país sul-americano representado no elenco do Real Madrid, já que, no início do verão, os Blancos contrataram o argentino Franco Mastantuono, do River Plate. Estreando como suplente na partida de abertura da temporada contra o Osasuna, o meio-campista ofensivo de 18 anos já fez cinco aparições em todas as competições nesta temporada. Agora, resta saber se ele terá oportunidade de jogar contra um Atlético de Madrid que conta com vários companheiros da seleção argentina.

Além dos representantes brasileiros, Mastantuono é o único argentino do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Os argentinos de Simeone no Atlético

O elenco do Atlético de Madrid para a temporada 2025/26 conta com nada menos que seis jogadores argentinos. Julián Álvarez chegou na temporada passada vindo do Manchester City para se tornar peça fundamental no ataque da equipe, acompanhado por Thiago Almada e Nicolás González no verão. Tendo terminado em segundo lugar na artilharia do Atlético na liga na temporada passada, com 17 gols, Álvarez já anotou um gol e deu uma assistência nesta temporada.

Contratado por empréstimo da Juventus, González começou sua passagem pelo Atlético em grande estilo, marcando em sua estreia e ajudando o time a vencer por 2 a 0 em casa contra o Villarreal na 4ª rodada. Enquanto isso, Almada estreou bem com uma atuação sólida contra o Espanyol, mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados desde a última pausa para jogos internacionais. Depois de dar seus primeiros passos no futebol no Vélez Sarsfield, Almada se destacou no Atlanta United, causando impacto na MLS. Passou pelo Botafogo antes de sua primeira experiência na Europa, jogando por empréstimo no Lyon na segunda metade da última temporada, até garantir a transferência para o Estádio Riyadh Air Metropolitano.

Nos Rojiblancos, ele se juntou ao goleiro reserva Juan Musso, ao lateral-direito Nahuel Molina e ao filho de Diego Simeone, Giuliano. Musso chegou ao Atlético por empréstimo da Atalanta na temporada passada, antes de sua transferência ser oficializada neste verão. Molina foi contratado da Udinese em 2022, poucos meses antes de se tornar campeão mundial com a Argentina.

Já Giuliano Simeone subiu nas categorias de base do Atlético de Madrid antes de passagens por empréstimo no Real Zaragoza e Deportivo Alavés. Após seu retorno ao clube, o jovem Simeone conquistou seu espaço no time principal, somando 33 aparições no campeonato na última temporada. No sábado, ele deve liderar o ataque do Atlético ao lado dos compatriotas Álvarez e González, na tentativa de garantir a vitória contra o contingente brasileiro do Real Madrid.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.