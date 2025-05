Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Séries A, B, C e D do Brasileirão, as finais das Copas da França e da Alemanha, a final da Champions League Feminina entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 24 de maio de 2025)

Brasileirão Série A

Fluminense x Vasco – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere

São Paulo x Mirassol – 18h30 – Premiere

Atlético-MG x Corinthians – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Athletico-PR x Athletic – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Avaí x Chapecoense – 18h30 – Disney+

Remo x Volta Redonda – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Náutico x Ponte Preta – 17h – DAZN e Nosso Futebol+

CSA x Confiança – 17h – Nosso Futebol+

Londrina x ABC – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Itabaiana x Caxias – 19h30 – Nosso Futebol+

Brasileirão Série D

Portuguesa x Pouso Alegre – 17h – Lusa TV (YouTube)

Copa da França (final)

PSG x Reims – 16h – Nosso Futebol (TV e YouTube)

Copa da Alemanha (final)

Arminia Bielefeld x Stuttgart – 15h – ESPN 3 e Disney+

Champions League Feminina (final)

Arsenal (F) x Barcelona (F) – 13h – TNT, HBO Max, DAZN e DAZN Women's Football (YouTube)

Segunda Divisão Inglesa (final dos playoffs de acesso)

Sheffield United x Sunderland – 11h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Real Sociedad – 11h15 – ESPN e Disney+

Espanyol x Las Palmas – 13h30 – ESPN e Disney+

Leganés x Valladolid – 13h30 – Disney+

Getafe x Celta de Vigo – 16h – ESPN 4 e Disney+

Alavés x Osasuna – 16h – Disney+

Rayo Vallecano x Mallorca – 16h – Disney+

Jogos de hoje: Carlo Ancelotti se despede do Real Madrid no jogo contra a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Campeonato Austríaco

RB Salzburg x Rapid Viena – 12h – OneFootball

Austria Viena x BW Linz – 12h – OneFootball

Sturm Graz x Wolfsberger – 12h – OneFootball

Campeonato Italiano

Bologna x Genoa – 13h – ESPN 4 e Disney+

Milan x Monza – 15h45 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Turco

Göztepe x Galatasaray – 13h – Disney+

Campeonato Norueguês

Bodo/Glimt x Rosenborg – 13h – OneFootball

Campeonato Belga

Charleroi x OH Leuven – 15h – Disney+

Campeonato Ucraniano

Rukh x Shakhtar Donetsk – 9h30 – OneFootball

Dínamo de Kiev x Kolos Kovalivka – 12h – OneFootball

Campeonato Paulista sub-20

São Bento sub-20 x Palmeiras sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

São Paulo sub-20 x Capivariano sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

Novorizontino sub-20 x Santos sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

MLS

Seattle Sounders x Dallas – 16h – Apple TV

San Diego x Los Angeles Galaxy – 17h45 – Apple TV

Philadelphia Union x Inter Miami – 20h30 – Apple TV

Charlotte x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV

DC United x New York Red Bulls – 20h30 – Apple TV

Montréal x Los Angeles FC – 20h30 – Apple TV

Orlando City x Portland Timbers – 20h30 – Apple TV

Toronto x Nashville – 20h30 – Apple TV

Sporting Kansas City x New England Revolution – 21h30 – Apple TV

Minnesota United x Austin – 21h30 – Apple TV

Colorado Rapids x St. Louis – 22h30 – Apple TV

Real Salt Lake x Vancouver Whitecaps – 22h30 – Apple TV

San Jose Earthquakes x Houston Dynamo – 23h30 – Apple TV

Campeonato Uruguaio

Peñarol x Plaza Colonia – 17h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Independiente x Huracán – 18h30 – ESPN 4 e Disney+

Champions League da Ásia Feminina (final)

Melbourne City (F) x Wuhan Jiangda (F) – 9h – Disney+

Concacaf Champions Cup Feminina

América-MEX (F) x Portland Thorns (F) – 20h – Disney+

Tigres (F) x NJ/NY Gotham (F) – 23h – Disney+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

Chicago Stars (F) x Kansas City Current (F) – 20h30 – Canal GOAT

Sul-Americano Feminino sub-17

Colômbia sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – 17h30 – Sportv

Peru sub-17 (F) x Chile sub-17 (F) – 17h30 – Sportv 2

Equador sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 20h – Sportv 2

