Sormani compara Guilherme, do Santos, a indicado à Bola de Ouro: ‘Não troco’
Camisa 11 do Peixe decidiu o clássico com o São Paulo no Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O jornalista Fábio Sormani comparou Guilherme, do Santos, a um indicado à Bola de Ouro, e afirmou que o camisa 11 do Peixe é melhor. Ele marcou o gol da vitória santista no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em clássico do Brasileirão
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo se revoltam com decisão da arbitragem contra o Vasco
Fora de Campo
Brazão volta a ser atingido na cabeça, e lance assusta torcedores: ‘Meu Deus’
Fora de Campo
Nesta segunda-feira (22), acontece a premiação da Bola de Ouro, e o debate no "Debate Placar" girava em torno do evento. Ao bater o olho nos indicados, Fábio Sormani comparou Kvaratskhelia à Guilherme, do Santos.
➡️PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em clássico do Brasileirão
- Esse Kvaratskhelia é ruim. Esse cara é ruim. Escuta o que eu to falando. É ruim. Eu falava isso do Grealish e diziam que eu era louco. Não aceito ele no Santos. Não troco o Guilherme por ele. Guilherme é mais útil - disparou Sormani sobre Guilherme, do Santos, e o indicado à Bola de Ouro.
Bola de Ouro? Guilherme vibra após decidir clássico no Santos
Guilherme, do Santos, foi comparado à um indicado pela Bola de Ouro por Fábio Sormani. Um dia antes, ele foi o responsável pela importante vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. A partida contra o São Paulo terminou em 1 a 0, com gol de cabeça do jogador.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Para o atacante, o segredo está no trabalho, mantido em silêncio. Nos momentos de baixa, Guilherme revelou ter sido amparado pelo elenco e por funcionários do CT, que o ajudaram a dar a volta por cima e ir às redes diante do público na Vila Belmiro.
- Primeiro, agradecer ao Senhor por ele ter me ajudado. Até me emociono porque, bom, vocês sabem que o Amado passou uns dias difíceis. O importante é trabalhar no secreto como eu fiz. Fui abraçado dentro do CT e aqui na Vila. Quero dividir com a torcida e com os meus companheiros. Estou feliz - disse o atacante.
- Matéria
- Mais Notícias