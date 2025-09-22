Sormani compara Guilherme, do Santos, a indicado à Bola de Ouro: ‘Não troco’

O jornalista Fábio Sormani comparou Guilherme, do Santos, a um indicado à Bola de Ouro, e afirmou que o camisa 11 do Peixe é melhor. Ele marcou o gol da vitória santista no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (22), acontece a premiação da Bola de Ouro, e o debate no "Debate Placar" girava em torno do evento. Ao bater o olho nos indicados, Fábio Sormani comparou Kvaratskhelia à Guilherme, do Santos.

- Esse Kvaratskhelia é ruim. Esse cara é ruim. Escuta o que eu to falando. É ruim. Eu falava isso do Grealish e diziam que eu era louco. Não aceito ele no Santos. Não troco o Guilherme por ele. Guilherme é mais útil - disparou Sormani sobre Guilherme, do Santos, e o indicado à Bola de Ouro.

Sormani comparou Guilherme, do Santos, com indicado à Bola de Ouro (Foto: Reprodução)

Bola de Ouro? Guilherme vibra após decidir clássico no Santos

Guilherme, do Santos, foi comparado à um indicado pela Bola de Ouro por Fábio Sormani. Um dia antes, ele foi o responsável pela importante vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. A partida contra o São Paulo terminou em 1 a 0, com gol de cabeça do jogador.

Para o atacante, o segredo está no trabalho, mantido em silêncio. Nos momentos de baixa, Guilherme revelou ter sido amparado pelo elenco e por funcionários do CT, que o ajudaram a dar a volta por cima e ir às redes diante do público na Vila Belmiro.

- Primeiro, agradecer ao Senhor por ele ter me ajudado. Até me emociono porque, bom, vocês sabem que o Amado passou uns dias difíceis. O importante é trabalhar no secreto como eu fiz. Fui abraçado dentro do CT e aqui na Vila. Quero dividir com a torcida e com os meus companheiros. Estou feliz - disse o atacante.