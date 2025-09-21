Com Alcaraz e sem João Fonseca, Laver Cup chega ao fim: jogos, horário e onde assistir
Time Mundo e Time Europa se enfrentam no último dia de Laver Cup
Com Alcaraz e sem João Fonseca, a Laver Cup chega ao fim, neste domingo (21). Os quatro confrontos do dia acontecem a partir de 16h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos. O evento completo terá transmissão da ESPN (Canal fechado) e Disney + (streaming). O Lance! te mostra os jogos do dia!
➡️João Fonseca fica de fora no último dia de Laver Cup, e Agassi é criticado
Neste domingo, em Chase Center, São Francisco, a Laver Cup chegará ao fim. O Time Mundo está liderando a competição por 9 pontos a 3, mas o Time Europa ainda tem esperança de reverter o cenário. Em até quatro partidas, nomes como Alcaraz, De Minaur, Fritz e Zverev vão se enfrentar para levantar a taça no fim do dia.
Com Alcaraz, confira os confrontos deste domingo na Laver Cup
- 16H Partida 9: Dupla - Alcaraz e Ruud X Michelsen e Opelka
- 17H10 Partida 10: Simples - Mensik X De Minaur
- 18H20 Partida 11: Simples - Alcaraz X Cerundolo
- 19H30 Partida 12: Zverev X Fritz
Ficha técnica Laver Cup: jogos, onde assistir e horário
📆 Data: 21 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)
🌍 Local: São Francisco, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney +
Final da Laver Cup não terá João Fonseca
Após vitória incrível no primeiro dia de Laver Cup, João Fonseca ficou de fora no momento decisivo da competição. Neste domingo (21/09), o Time Mundo e o Time Europa vão se enfrentar, em até quatro partidas, para decidir quem será o grande vencedor da sétima edição do torneio. Na web, porém, os brasileiros não ficaram tão animados com último dia de confrontos. O motivo? A ausência de João Fonseca.
Quem ficou de fora dos duelos foi João Fonseca, que não disputará pelo Time Mundo no último dia de competição. Agassi, o capitão da equipe, foi criticado na web por não escalar o brasileiro para nenhum confronto.
