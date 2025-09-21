Com Alcaraz e sem João Fonseca, Laver Cup chega ao fim: jogos, horário e onde assistir

Com Alcaraz e sem João Fonseca, a Laver Cup chega ao fim, neste domingo (21). Os quatro confrontos do dia acontecem a partir de 16h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos. O evento completo terá transmissão da ESPN (Canal fechado) e Disney + (streaming). O Lance! te mostra os jogos do dia!

continua após a publicidade

➡️João Fonseca fica de fora no último dia de Laver Cup, e Agassi é criticado

Neste domingo, em Chase Center, São Francisco, a Laver Cup chegará ao fim. O Time Mundo está liderando a competição por 9 pontos a 3, mas o Time Europa ainda tem esperança de reverter o cenário. Em até quatro partidas, nomes como Alcaraz, De Minaur, Fritz e Zverev vão se enfrentar para levantar a taça no fim do dia.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com Alcaraz, confira os confrontos deste domingo na Laver Cup

16H Partida 9: Dupla - Alcaraz e Ruud X Michelsen e Opelka 17H10 Partida 10: Simples - Mensik X De Minaur 18H20 Partida 11: Simples - Alcaraz X Cerundolo 19H30 Partida 12: Zverev X Fritz

Ficha técnica Laver Cup: jogos, onde assistir e horário

📆 Data: 21 de setembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

🌍 Local: São Francisco, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

continua após a publicidade

Final da Laver Cup não terá João Fonseca

Após vitória incrível no primeiro dia de Laver Cup, João Fonseca ficou de fora no momento decisivo da competição. Neste domingo (21/09), o Time Mundo e o Time Europa vão se enfrentar, em até quatro partidas, para decidir quem será o grande vencedor da sétima edição do torneio. Na web, porém, os brasileiros não ficaram tão animados com último dia de confrontos. O motivo? A ausência de João Fonseca.

Neste domingo, em Chase Center, São Francisco, a Laver Cup chegará ao fim. O Time Mundo está liderando a competição por 9 pontos a 3, mas o Time Europa ainda tem esperança de reverter o cenário. Em até quatro partidas, nomes como Alcaraz, De Minaur, Fritz e Zverev vão se enfrentar para levantar a taça no fim do dia.

continua após a publicidade

Quem ficou de fora dos duelos foi João Fonseca, que não disputará pelo Time Mundo no último dia de competição. Agassi, o capitão da equipe, foi criticado na web por não escalar o brasileiro para nenhum confronto.