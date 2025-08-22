Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (22/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (22)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Brasileirão Série B, entre outros.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Uefa aceita pedido do Barcelona para fase de liga da Champions, diz imprensa
Futebol Internacional21/08/2025
- Futebol Internacional
Atlético de Madrid se aproxima de acordo por atacante da Juventus
Futebol Internacional21/08/2025
- Futebol Internacional
Tottenham usou Richarlison como moeda de troca para evitar chapéu do Arsenal; entenda
Futebol Internacional21/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 22 de agosto de 2025)
Campeonato Francês - Rodada 2
- PSG x Angers - 15h45 - CazéTV
Campeonato Inglês - Rodada 2
- West Ham x Chelsea - 16h - ESPN, Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão - Rodada 1
- Bayern x RB Leipzig – 15h30 – Sportv, OneFootball, Cazé TV, XSports
La Liga - Rodada 2
- Real Betis x Alavés – 16h30 – ESPN 4, Disney+ Premium
Brasileirão Série B - Rodada 23
- Athletic Club x Chapecoense – 19h00 – ESPN, Disney+
- Criciúma x Novorizontino – 21h35 – RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube Desimpedidos
Campeonato Japonês - Rodada 27
- Kashiwa Reysol x Urawa Reds - 7h - Canal GOAT
Campeonato Finlandês - Rodada 21
- Vaasa PS x Kooteepee – 12h00 – OneFootball
Alemão 2ª Divisão - Rodada 3
- Preussen Munster x FC Nurnberg – 13h30 – OneFootball
- SV Elversberg x FC Kaiserslautern – 13h30 – OneFootball
Campeonato Norueguês - Rodada 19
- KFUM Oslo x Ham-Kam – 14h00 – OneFootball
2ª Divisão Italiana - Rodada 1
- Pescara x Cesena – 15h30 – SportyNet, YouTube SportyNet
Inglês 2ª Divisão - Rodada 3
- Derby x Bristol City – 16h00 – Disney+ Premium
Espanhol 2ª Divisão - Rodada 2
- Leganés x Cádiz – 16h30 – Disney+ Premium
Campeonato Uruguaio - Clausura - Rodada 4
- Wanderers x Juventud – 19h00 – Disney+ Premium
Campeonato Argentino - 2ª Fase - Rodada 6
- Tigre x Independiente Rivadavia – 20h00 – Disney+ Premium
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias