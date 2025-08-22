menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (22/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (22)

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)
Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Brasileirão Série B, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 22 de agosto de 2025)

Campeonato Francês - Rodada 2

  • PSG x Angers - 15h45 - CazéTV

Campeonato Inglês - Rodada 2

  • West Ham x Chelsea - 16h - ESPN, Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão - Rodada 1

  • Bayern x RB Leipzig – 15h30 – Sportv, OneFootball, Cazé TV, XSports
Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Flamengo, no Mundial de Clubes
Harry Kane comemora gol pelo Bayern de Munique (Foto: Divulgação/Bayern)

La Liga - Rodada 2

  • Real Betis x Alavés – 16h30 – ESPN 4, Disney+ Premium

Brasileirão Série B - Rodada 23

  • Athletic Club x Chapecoense – 19h00 – ESPN, Disney+
  • Criciúma x Novorizontino – 21h35 – RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube Desimpedidos

Campeonato Japonês - Rodada 27

  1. Kashiwa Reysol x Urawa Reds - 7h - Canal GOAT

Campeonato Finlandês - Rodada 21

  • Vaasa PS x Kooteepee – 12h00 – OneFootball

Alemão 2ª Divisão - Rodada 3

  • Preussen Munster x FC Nurnberg – 13h30 – OneFootball
  • SV Elversberg x FC Kaiserslautern – 13h30 – OneFootball

Campeonato Norueguês - Rodada 19

  • KFUM Oslo x Ham-Kam – 14h00 – OneFootball

2ª Divisão Italiana - Rodada 1

  • Pescara x Cesena – 15h30 – SportyNet, YouTube SportyNet

Inglês 2ª Divisão - Rodada 3

  1. Derby x Bristol City – 16h00 – Disney+ Premium

Espanhol 2ª Divisão - Rodada 2

  • Leganés x Cádiz – 16h30 – Disney+ Premium

Campeonato Uruguaio - Clausura - Rodada 4

  • Wanderers x Juventud – 19h00 – Disney+ Premium

Campeonato Argentino - 2ª Fase - Rodada 6

  • Tigre x Independiente Rivadavia – 20h00 – Disney+ Premium

