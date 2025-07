Depois de empatarem por 0 a 0 na Arena Fonte Nova na última terça-feira, pela primeira partida dos playoffs da Sul-Americana, América de Cali (COL) e Bahia decidem às 21h30 desta terça (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, quem vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da competição continental. A partida eliminatória terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Estádio Pascual Guerrero, palco de Bahia x América de Cali (Foto: divulgação / EC Bahia)

Quem vencer o confronto está classificado, mas, em caso de novo empate, a disputa da vaga vai para os pênaltis.

Ficha do jogo AME BAH Playoffs Sul-Americana Data e Hora Terça-feira, 22 de julho, às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali Árbitro Maximiliano Ramirez (ARG) Assistentes Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG) Var Silvio Trucco (ARG) Onde assistir

Como vem o América de Cali?

Diferente do Bahia, o América de Cali não jogou pelo Campeonato Colombiano desde a partida na Arena Fonte Nova e chega mais descansado para o confronto ao lado da sua torcida. O técnico Gabriel Raimondi tenta vencer o primeiro jogo no comando técnico dos Diabos Vermelhos para garantir classificação sem sustos, mas vai ter que quebrar a cabeça para contornar os desfalques dos meias José Cavadía, expulso contra o Bahia, e Éder Balanta, em recuperação de lesão.

Por outro lado, a equipe colombiana tem o retorno de Rafael Carrascal, o grande destaque e o camisa 10 da equipe. Ele estava fora do primeiro jogo por suspensão. Vale destacar que o América de Cali ainda está invicto nesta Sul-Americana, com sete empates e uma vitória, a melhor sequência do time em competições internacionais desde 1991.

Como chega o Bahia?

Já o Tricolor tem o desfalque de uma das principais peças da equipe, já que Everton Ribeiro foi expulso por agressão na reta final do jogo de ida e é ausência certa para a partida desta terça-feira. A tendência é que Michel Araújo, Nestor ou Cauly assuma a vaga.

Fica também a expectativa para saber se Willian José, que se recupera de entorse no tornozelo, terá condições de jogo. Fora de ação há duas partidas, é provável que o camisa 12 ainda não seja titular, o que abre a brecha para Lucho Rodríguez emendar o terceiro jogo seguido na escalação inicial.

É provável que Rogério Ceni mande a campo o que tem de melhor para buscar a classificação às oitavas e, de quebra, aumentar a invencibilidade do Bahia para sete jogos nesta temporada. Vale lembrar que o Tricolor vem de empate por 1 a 1 contra o Fortaleza no último sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão.

✅ Ficha técnica

AMÉRICA DE CALI x BAHIA

PLAYOFFS – SUL-AMERICANA (VOLTA)

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali;

📺 Onde assistir América de Cali x Bahia: ESPN e Disney+ (streaming);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).

Prováveis escalações

AMÉRICA DE CALI (Gabriel Raimondi):

Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Escobar e Carrascal; Romero, Navarro e Murillo; Ramos;



BAHIA (Rogério Ceni):

Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Michel Araújo (Nestor) e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Cauly).