Vasco x Independiente del Valle: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Vasco e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo de volta, que é válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, terá transmissão do SBT e da Paramount+.

A missão para avançar às oitavas de final da Sul-Americana beira o impossível. O Vasco precisa de cinco gols para eliminar o Independiente del Valle. Caso o Cruz-Maltino faça quatro gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

Cruz-Maltino foi goleado pelo Independiente del Valle no jogo de ida (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Independiente del Valle

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SBT e Paramount+;

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Heider Castro (COL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luís (Leandrinho); Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David; Vegetti.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

Guido Villar; Matias Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Cortéz; Jordy Alcívar, Mercado e Darwin Guagua; Briones, Renato Ibarra e Claudio Spinelli.