Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (21/09/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (21)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta domingo (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano etc.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Presidente de time europeu é julgado por fraude fiscal
Futebol Internacional19/09/2025
- Futebol Internacional
Pep Guardiola manda recado para Arsenal e Liverpool: ‘Só gastaram’
Futebol Internacional19/09/2025
- Fora de Campo
Cristiano Ronaldo sai em defesa de companheiro nas redes sociais: ‘Não sabem nada’
Fora de Campo19/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 21 de setembro de 2025)
Brasileirão
Mirassol x Juventude – 16h – Premiere
Flamengo x Vasco – 17h30 – Globo, ge tv e Premiere
Internacional x Grêmio – 17h30 – Globo e Premiere
Sport x Corinthians – 17h30 – Globo e Premiere
Santos x São Paulo – 20h30 – Sportv e Premiere
Cruzeiro x RB Bragantino – 20h30 – Record, CazéTV e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Sunderland x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+
Bournemouth x Newcastle – 10h – Xsports e Disney+
Arsenal x Manchester City – 12h30 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Rayo Vallecano x Celta de Vigo – 9h – Disney+
Mallorca x Atlético de Madrid – 11h15 – ESPN 4 e Disney+
Barcelona x Getafe – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Lazio x Roma – 7h30 – Xsports e Disney+
Torino x Atalanta – 10h – Disney+
Cremonese x Parma – 10h – Disney+
Carrarese x Avellino – 10h – OneFootball
Fiorentina x Como – 13h – Disney+
Inter de Milão x Sassuolo – 15h45 – ESPN e Disney+
Bundesliga
Eintracht Frankfurt x Union Berlin – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Wolfsburg – 14h30 – Xsports, CazéTV, SportyNet e OneFootball
Ligue 1
Monaco x Metz – 12h15 – CazéTV
Olympique de Marseille x PSG – 15h45 – CazéTV
Brasileirão Série B
América-MG x Coritiba – 16h – SportyNet e Disney+
Criciúma x CRB – 16h – Disney+
Athletico-PR x Vila Nova – 19h – Disney+
Cuiabá x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série C
Floresta x São Bernardo – 16h30 – SportyNet+
Guarani x Brusque – 19h – SportyNet+
Campeonato Letão
Jelgava x Riga – 8h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
Chelsea (F) x Leicester (F) – 8h – Canal GOAT, ESPN e Disney+
Aston Villa (F) x Liverpool (F) – 8h – Disney+
Manchester United (F) x Arsenal (F) – 10h50 – Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Fortuna Düsseldorf x Darmstadt – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball
Dynamo Dresden x Hannover – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball
Holstein Kiel x Karlsruher – 8h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Havelse x Duisburg – 8h30 – OneFootball
Verl x Energie Cottbus – 11h30 – OneFootball
Ulm x Jahn Regensburg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Holandês
PSV x Ajax – 9h30 – ESPN 3 e Disney+
AZ Alkmaar x Feyenoord – 11h45 – Disney+
Campeonato Norueguês
Rosenborg x Bodo/Glimt – 9h30 – TV Green, Canal GOAT e OneFootball
Kristiansund x Haugesund – 12h – OneFootball
Stromsgodset x Sarpsborg – 12h – OneFootball
Tromso x HamKam – 12h – OneFootball
Viking x Molde – 14h15 – TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
Progreso x Montevideo Wanderers – 10h30 – Disney+
Cerro x Miramar Misiones – 13h – Disney+
River Plate-URU x Racing-URU – 15h30 – Disney+
Peñarol x Juventud – 18h30 – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
São Paulo (F) x RB Bragantino (F) – 11h – UOL Play
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Albacete x Valladolid – 11h15 – Disney+
Málaga x Cádiz – 13h30 – Disney+
Eibar x Real Sociedad B – 13h30 – Disney+
Elche x Oviedo – 13h30 – Disney+
Córdoba x Racing Santander – 16h – Disney+
Copa da Liga Escocesa (quartas)
Partick Thistle x Celtic – 11h30 – Canal GOAT
Campeonato Esloveno
Komárno x Zilina – 12h – TV Green e OneFootball
Campeonato Finlandês
Mariehamn x VPS – 12h30 – TV Green e OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Pescara x Empoli – 12h15 – OneFootball
Padova x Virtus Ertella – 14h30 – OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Giugliano x Salernitana – 12h30 – OneFootball
Campeonato Turco
Kasimpasa x Fenerbahçe – 14h – Disney+
Campeonato Grego
Panathinaikos x Olympiacos – 15h – SportyNet (YouTube)
Copa Santa Catarina
Santa Catarina x Chapecoense – 15h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Argentino
Independiente x San Lorenzo – 14h30 – Disney+
Godoy Cruz x Instituto – 16h45 – Disney+
Boca Juniors x Central Córdoba – 21h15 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Português
Casa Pia x Famalicão – 16h30 – Xsports e Disney+
MLS
Austin x Seattle Sounders – 20h – Space, HBO Max e Apple TV+
Los Angeles FC x Real Salt Lake – 22h15 – Apple TV+
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x Mazatlán (F) – 20h – Disney+
NWSL
Bay FC x NJ/NY Gotham – 21h30 – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias