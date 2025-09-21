menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (21/09/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (21)

CARIOCA 2025, FLAMENGO X VASCO
imagem cameraFlamengoe e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
21/09/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta domingo (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 21 de setembro de 2025)

Brasileirão

Mirassol x Juventude – 16h – Premiere
Flamengo x Vasco – 17h30 – Globo, ge tv e Premiere
Internacional x Grêmio – 17h30 – Globo e Premiere
Sport x Corinthians – 17h30 – Globo e Premiere
Santos x São Paulo – 20h30 – Sportv e Premiere
Cruzeiro x RB Bragantino – 20h30 – Record, CazéTV e Premiere

Jogos de hoje: Santos e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Premier League

Sunderland x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+
Bournemouth x Newcastle – 10h – Xsports e Disney+
Arsenal x Manchester City – 12h30 – ESPN e Disney+

La Liga

Rayo Vallecano x Celta de Vigo – 9h – Disney+
Mallorca x Atlético de Madrid – 11h15 – ESPN 4 e Disney+
Barcelona x Getafe – 16h – Disney+

Campeonato Italiano

Lazio x Roma – 7h30 – Xsports e Disney+
Torino x Atalanta – 10h – Disney+
Cremonese x Parma – 10h – Disney+
Carrarese x Avellino – 10h – OneFootball
Fiorentina x Como – 13h – Disney+
Inter de Milão x Sassuolo – 15h45 – ESPN e Disney+

Bundesliga

Eintracht Frankfurt x Union Berlin – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Wolfsburg – 14h30 – Xsports, CazéTV, SportyNet e OneFootball

Ligue 1

Monaco x Metz – 12h15 – CazéTV
Olympique de Marseille x PSG – 15h45 – CazéTV

Brasileirão Série B

América-MG x Coritiba – 16h – SportyNet e Disney+
Criciúma x CRB – 16h – Disney+
Athletico-PR x Vila Nova – 19h – Disney+
Cuiabá x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

Floresta x São Bernardo – 16h30 – SportyNet+
Guarani x Brusque – 19h – SportyNet+

Campeonato Letão

Jelgava x Riga – 8h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

Chelsea (F) x Leicester (F) – 8h – Canal GOAT, ESPN e Disney+
Aston Villa (F) x Liverpool (F) – 8h – Disney+
Manchester United (F) x Arsenal (F) – 10h50 – Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Fortuna Düsseldorf x Darmstadt – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball
Dynamo Dresden x Hannover – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball
Holstein Kiel x Karlsruher – 8h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Havelse x Duisburg – 8h30 – OneFootball
Verl x Energie Cottbus – 11h30 – OneFootball
Ulm x Jahn Regensburg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Holandês

PSV x Ajax – 9h30 – ESPN 3 e Disney+
AZ Alkmaar x Feyenoord – 11h45 – Disney+

Campeonato Norueguês

Rosenborg x Bodo/Glimt – 9h30 – TV Green, Canal GOAT e OneFootball
Kristiansund x Haugesund – 12h – OneFootball
Stromsgodset x Sarpsborg – 12h – OneFootball
Tromso x HamKam – 12h – OneFootball
Viking x Molde – 14h15 – TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

Progreso x Montevideo Wanderers – 10h30 – Disney+
Cerro x Miramar Misiones – 13h – Disney+
River Plate-URU x Racing-URU – 15h30 – Disney+
Peñarol x Juventud – 18h30 – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

São Paulo (F) x RB Bragantino (F) – 11h – UOL Play

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x Valladolid – 11h15 – Disney+
Málaga x Cádiz – 13h30 – Disney+
Eibar x Real Sociedad B – 13h30 – Disney+
Elche x Oviedo – 13h30 – Disney+
Córdoba x Racing Santander – 16h – Disney+

Copa da Liga Escocesa (quartas)

Partick Thistle x Celtic – 11h30 – Canal GOAT

Campeonato Esloveno

Komárno x Zilina – 12h – TV Green e OneFootball

Campeonato Finlandês

Mariehamn x VPS – 12h30 – TV Green e OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Pescara x Empoli – 12h15 – OneFootball
Padova x Virtus Ertella – 14h30 – OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Giugliano x Salernitana – 12h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Kasimpasa x Fenerbahçe – 14h – Disney+

Campeonato Grego

Panathinaikos x Olympiacos – 15h – SportyNet (YouTube)

Copa Santa Catarina

Santa Catarina x Chapecoense – 15h – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Argentino

Independiente x San Lorenzo – 14h30 – Disney+
Godoy Cruz x Instituto – 16h45 – Disney+
Boca Juniors x Central Córdoba – 21h15 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Famalicão – 16h30 – Xsports e Disney+

MLS

Austin x Seattle Sounders – 20h – Space, HBO Max e Apple TV+
Los Angeles FC x Real Salt Lake – 22h15 – Apple TV+

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis (F) x Mazatlán (F) – 20h – Disney+

NWSL

Bay FC x NJ/NY Gotham – 21h30 – Disney+

