Narrador aponta favorito à Champions e aposta em ‘novo Messi’: ‘Impressionante’
Victor Lopes, da TNT Sports, deu seus palpites em entrevista ao Lance!
O narrador e apresentador Victor Lopes, da TNT Sports, concedeu entrevista ao Lance! e esquentou os motores para a semana de Champions League. Ele apontou um 'novo Messi' e deu seus palpites de Campeão, artilheiro e decepção da competição.
Um dos assuntos da entrevista foi Lamine Yamal, do Barcelona, que vai disputar a Champions League e promete ser um dos principais nomes. Para Victor, o jovem de 18 anos já é o grande destaque da competição.
- Para mim ele já é o novo nome da Liga dos Campeões dos próximos anos. Acho que já deveria ser o melhor do mundo. Ele é impressionante, mágico. Temos a oportunidade de ver o novo Messi surgindo. É encantador - destacou Victor Lopes, narrador da TNT Sports.
Palpites para a Champions de 2025
A Champions League começou nesta terça-feira (16), a todo vapor, e já conta com grandes jogos na primeira rodada. Em entrevista ao Lance!, o narrador Victor Lopes revelou seus palpites para o maior torneio entre clubes do mundo.
Para Victor, o Manchester City de Pep Guardiola será a grande decepção da Champions League desta temporada, mesmo com a genialidade do técnico espanhol.
- Não gostei da montagem do elenco do Manhester City. Acho que pode ser mais um ano complicado, de transição, com novas peças - explicou Victor Lopes.
O campeão, para ele, não poderia ser diferente. O Barcelona de Lamine Yamal. Depois de ser eliminado para a finalista Inter de Milão em 2024, o time de Hansi Flick é um dos favoritos na disputa do torneio.
- Faz tempo que não ganha. Tem o novo Messi, como eu falei. Tem o Rpahinha, que fez uma temporada absurda, e outros jogadores que podem agregar ali - palpitou o narrador.
A grande surpresa da Champions, para o narrador, vai ser o Napoli. O time italiano ganhou duas contratações de peso: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.
- Eu vou de Napoli. Tem um De Bruyne já jogando bem. Pode ser de repente um time interessante. Eu gosto do Hojlund. No United era o único que se salvava ali. Sei o peso da camisa do Napoli, mas nesse momento seria uma surpresa chegar entre os principais - afirmou Victor Lopes, da TNT Sports.
E para fechar, o grande artilheiro da Champions League será Gyokeres, do Arsenal. O centroavante sueco chegou nesta temporada ao time de Mikel Arteta.
- Vou dar uma moral para o Gyokeres. Quando ele foi contratado, a galera achou que ele era um cara técnico. Não é. Ele sabe fazer gol. Arsenal é um time que fez uma janela muito boa. Contratou caras interessantes e pode dar liga - completou o narrador.
