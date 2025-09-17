Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (17/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta (17)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das quartas de final da Libertadores, da Champions League, do Campeonato Turco e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 17 de setembro de 2025)
Brasileirão
Botafogo x Mirassol - 19h30 - Premiere
Libertadores (quartas)
River Plate x Palmeiras - 21h30 - Globo, ge tv, ESPN e Disney+
UEFA Champions League
Olympiacos x Pafos - 13h45 - TNT e HBO Max
Slavia Praga x Bodo/Glimt - 13h45 - Space e HBO Max
Bayern x Chelsea - 16h - TNT e HBO Max
PSG x Atalanta - 16h - Space e HBO Max
Liverpool x Atlético de Madrid - 16h - HBO Max
Ajax x Inter de Milão - 16h - HBO Max
Champions League Elite (Ásia)
Shanghai Port x Vissel Kobe - 9h15 - Disney+
UEFA Youth League
Liverpool sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 - 11h - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
Campeonato Turco
Fenerbahçe x Alanyaspor - 14h - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Hansa Rostock x Munique 1860 - 14h - Canal GOAT e OneFootball
Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - 14h - OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Salernitana x Atalanta sub-23 - 15h - OneFootball
Copa do Nordeste sub-20 (final)
Bahia sub-20 x Ceará sub-20 - 15h - Lance! (YouTube)
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
Corinthians (F) x Juventude (F) - 15h - Sportv
São Paulo (F) x Flamengo (F) - 19h - Sportv
Champions League League Two (Ásia)
Al Nassr x Istiklol - 15h15 - ESPN 2 e Disney+
Copa da Liga Inglesa
Swansea x Nottingham Forest - 16h - ESPN 4 e Disney+
Copa da Argentina (quartas)
Newell's Old Boys x Belgrano - 18h - Xsports
Copa Sul-Americana (quartas)
Bolívar x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+
Independiente del Valle x Once Caldas - 21h30 - ESPN 4 e Disney+
MLS
New York City x Columbus Crew - 20h30 - Apple TV+
Real Salt Lake x Los Angeles FC - 22h30 - Apple TV+
Copa do Caribe
Cavalier x Defence Force - 21h - Disney+
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
Monterrey (F) x Alianza (F) - 22h - Disney+
