Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (17/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (17)

VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
imagem cameraVitor Roque jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das quartas de final da Libertadores, da Champions League, do Campeonato Turco e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 17 de setembro de 2025)

Brasileirão

Botafogo x Mirassol - 19h30 - Premiere

Libertadores (quartas)

River Plate x Palmeiras - 21h30 - Globo, ge tv, ESPN e Disney+

UEFA Champions League

Olympiacos x Pafos - 13h45 - TNT e HBO Max
Slavia Praga x Bodo/Glimt - 13h45 - Space e HBO Max
Bayern x Chelsea - 16h - TNT e HBO Max
PSG x Atalanta - 16h - Space e HBO Max
Liverpool x Atlético de Madrid - 16h - HBO Max
Ajax x Inter de Milão - 16h - HBO Max

O PSG de Bradley Barcola enfrenta a Atalanta pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O PSG de Bradley Barcola enfrenta a Atalanta pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Champions League Elite (Ásia)

Shanghai Port x Vissel Kobe - 9h15 - Disney+

UEFA Youth League

Liverpool sub-19 x Atlético de Madrid sub-19 - 11h - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Campeonato Turco

Fenerbahçe x Alanyaspor - 14h - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Hansa Rostock x Munique 1860 - 14h - Canal GOAT e OneFootball
Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - 14h - OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Salernitana x Atalanta sub-23 - 15h - OneFootball

Copa do Nordeste sub-20 (final)

Bahia sub-20 x Ceará sub-20 - 15h - Lance! (YouTube)

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

Corinthians (F) x Juventude (F) - 15h - Sportv
São Paulo (F) x Flamengo (F) - 19h - Sportv

Champions League League Two (Ásia)

Al Nassr x Istiklol - 15h15 - ESPN 2 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Swansea x Nottingham Forest - 16h - ESPN 4 e Disney+

Copa da Argentina (quartas)

Newell's Old Boys x Belgrano - 18h - Xsports

Copa Sul-Americana (quartas)

Bolívar x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+
Independiente del Valle x Once Caldas - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

MLS

New York City x Columbus Crew - 20h30 - Apple TV+
Real Salt Lake x Los Angeles FC - 22h30 - Apple TV+

Copa do Caribe

Cavalier x Defence Force - 21h - Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

Monterrey (F) x Alianza (F) - 22h - Disney+

