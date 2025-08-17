Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (17/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo(17)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo(17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, das séries A, B, C e D do Brasileirão e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 17 de agosto de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Grêmio – 16h – Globo e Premiere
Santos x Vasco – 16h – Globo e Premiere
Internacional x Flamengo – 18h30 – Premiere
Botafogo x Palmeiras – 20h30 – Prime Video
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Chelsea x Crystal Palace – 10h – ESPN e Disney+
Nottingham Forest x Brentford – 10h – Xsports e Disney+
Manchester United x Arsenal – 12h30 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Celta de Vigo x Getafe – 12h – ESPN 4 e Disney+
Athletic Bilbao x Sevilla – 14h30 – Disney+
Espanyol x Atlético de Madrid – 16h30 – Xsports e Disney+
Brasileirão Série B
Chapecoense x Paysandu – 16h – ESPN e Disney+
Atlético-GO x Ferroviária – 18h30 – Disney+
Brasileirão Série C
Brusque x Londrina – 16h30 – SportyNet+
São Bernardo x Figueirense – 16h30 – SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
Confiança x Floresta – 19h – SportyNet+
Náutico x Anápolis – 19h – DAZN e SportyNet+
Brasileirão Série D
Goiatuba x Aparecidense – 16h – Metrópoles (YouTube)
Imperatriz x América-RN – 16h – Metrópoles (YouTube)
Cianorte x Mixto – 18h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Fagiano Okayama x Kashiwa Reysol – 6h – Canal GOAT
Campeonato Holandês
Go Ahead Eagles x Ajax – 7h15 – Disney+
Twente x PSV – 9h30 – ESPN 2 e Disney+
Volendam x AZ Alkmaar – 11h45 – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Ipswich Town x Southampton – 8h – Xsports e Disney+
Copa da Alemanha
Fv Engers x Eintracht Frankfurt – 8h – Disney+
Atlas Delmenhorst x Borussia Monchengladbach – 10h30 – Disney+
Lokomotive Leipzig x Schalke 04 – 10h30 – Disney+
SSV Jahn Regensburg x FC Koln – 10h30 – Disney+
SSV Ulm 1846 x SV 07 Elversberg – 10h30 – Disney+
Hallescher FC x Augsburg – 13h – Disney+
Campeonato Finlandês
Haka x HJK Helsinki – 9h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Norueguês
Tromso x Brann – 9h30 – OneFootball
Ham-kam x Bryne – 12h – OneFootball
KFUM Oslo x Molde – 12h – OneFootball
Kristiansund FK x Sandefjord – 12h – OneFootball
Valerenga x Sarpsborg – 14h15 – OneFootball
Brasileirão Feminino
Cruzeiro (F) x RB Bragantino (F) – 10h30 – Globo e Sportv 2
Palmeiras (F) x Flamengo (F) – 10h30 – Globo e Sportv
➡️Clique para assistir no Sportv
Amistoso Feminino
Union Berlin (F) x Real Madrid (F) – 10h30 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Uruguaio
River Plate-URU x Montevideo City Torque – 11h – Disney+
Racing-URU x Defensor Sporting – 15h – Disney+
Plaza Colonia x Cerro – 17h30 – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Cádiz x Mirandés – 14h30 – Disney+
Huesca x Leganés – 14h30 – Disney+
Copa da Itália
Monza x Frosinone – 13h – SportyNet (YouTube)
Parma x Pescara – 13h30 – SportyNet (YouTube)
Cesena x Pisa – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Milan x Bari – 16h15 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Argentino
Defensa y Justícia x Newell's Old Boys – 14h – Disney+
River Plate x Godoy Cruz – 18h30 – ESPN 4 e Disney+
Independiente Rivadavia x Boca Juniors – 20h30 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Peruano
Sport Huancayo x Universitario – 14h – Fanatiz
Melgar x Ayacucho – 17h – Fanatiz
Campeonato Carioca Série A2 (final)
São Gonçalo x Bangu – 14h45 – TV Alerj e Cariocão TV (YouTube)
Campeonato Turco
Besiktas x Eyupspor – 15h30 – Disney+
Campeonato Francês
Nantes x PSG – 15h45 – CazéTV
➡️Clique para assistir na CazéTV
Campeonato Português
Sporting x Arouca – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Gotham FC x Houston Dash – 17h – Canal GOAT
MLS
New York City x Nashville – 18h – Apple TV+
San Jose Earthquakes x San Diego FC – 20h – Space, HBO Max e Apple TV+
Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo – 22h – Apple TV+
Campeonato Mexicano
Monterrey x Mazatlan – 21h – SportyNet (YouTube)
