menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sport x Realidade Jovem: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final

Sport e Realidade Jovem se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina
imagem cameraSport e Realidade Jovem se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
17:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sport e Realidade Jovem se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina nesta terça-feira (16), às 15h, na Ilha do Retiro. A vaga nas quartas será decidida em jogo único, cujo mando foi sorteado junto com os confrontos. A partida será transmitido pelo Sportv.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Sport-escudo-onde-assistir
SPO
Realidade Jovem
REA
oitavas de final
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 15h
Local
Ilha do Retiro, Recife-PE
Árbitro
Eliane Nogueira dos Santos (RR)
Assistentes
Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) e Priscilla Fernandes e Silva (PE)
Var
Não tem
Onde assistir

Como vem o Sport

Rebaixado para a Série A2 do Brasileirão, o Sport virou a chave para a disputa da Copa do Brasil. Entrando na terceira fase junto com os demais times da elite, goleou o Manaus por 10 a 0 para avançar na competição. O destaque é a atacante Layza, que marcou cinco vezes na partida.

Diferente do Realidade Jovem, que disputa o Paulistão, as Leoas da Ilha ainda não jogaram o Estadual. A Federação Pernambucana convocou nesta semana o congresso técnico para dar início à competição.

continua após a publicidade
Jogadora do Sport comemora gol contra o Manaus, pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Reprodução/Sport)
Jogadora do Sport comemora gol contra o Manaus, pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Reprodução/Sport)

Como vem o Realidade Jovem

Por conta do calendário mais cheio, o time paulista tem a vantagem de estar mais em ritmo. Pelo Paulistão Feminino, teve duros desafios nas últimas semanas, perdendo para Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Antes, empatou com o Santos em um jogo duro. Atualmente, o time está na lanterna do estadual, com um ponto.

Na Copa do Brasil Feminina, estreou na primeira fase e goleou o Recanto por 5 a 0. Na etapa seguinte, eliminou o Rio Negro pelo placar mínimo e, na terceira, passou pelo Pinda nos pênaltis depois de empatar em 1 a 1.

continua após a publicidade
Jogadoras do Realidade Jovem comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Andrey Queiroz/RP Fotopress)
Jogadoras do Realidade Jovem comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Andrey Queiroz/RP Fotopress)

Confira arbitragem e onde assistir Sport e Realidade Jovem

SPORT X REALIDADE JOVEM
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 15h;
📍 Local: Ilha do Retiro, Recife-PE;
📺 Onde assistir: Sportv;
🟨 Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos (RR);
🚩 Assistentes: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) e Priscilla Fernandes e Silva (PE);

Prováveis escalações

SPORT (Técnico: Macarena Deischler)
Nanda, Evelin, Regina, Debora, Andreia, Marcela, Hayla, Bianquinha, Layza, Ellen e Gessica.

REALIDADE JOVEM (Técnico: Rafael Buosi)
Mell, Alessandra, Naely, Edivania, Ingrid, Lorrany, Giovana, Mariana, Sabrina, Isabela e Julia.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias