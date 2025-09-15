Sport x Realidade Jovem: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final
Sport e Realidade Jovem se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina nesta terça-feira (16), às 15h, na Ilha do Retiro. A vaga nas quartas será decidida em jogo único, cujo mando foi sorteado junto com os confrontos. A partida será transmitido pelo Sportv.
Ficha do jogo
Como vem o Sport
Rebaixado para a Série A2 do Brasileirão, o Sport virou a chave para a disputa da Copa do Brasil. Entrando na terceira fase junto com os demais times da elite, goleou o Manaus por 10 a 0 para avançar na competição. O destaque é a atacante Layza, que marcou cinco vezes na partida.
Diferente do Realidade Jovem, que disputa o Paulistão, as Leoas da Ilha ainda não jogaram o Estadual. A Federação Pernambucana convocou nesta semana o congresso técnico para dar início à competição.
Como vem o Realidade Jovem
Por conta do calendário mais cheio, o time paulista tem a vantagem de estar mais em ritmo. Pelo Paulistão Feminino, teve duros desafios nas últimas semanas, perdendo para Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Antes, empatou com o Santos em um jogo duro. Atualmente, o time está na lanterna do estadual, com um ponto.
Na Copa do Brasil Feminina, estreou na primeira fase e goleou o Recanto por 5 a 0. Na etapa seguinte, eliminou o Rio Negro pelo placar mínimo e, na terceira, passou pelo Pinda nos pênaltis depois de empatar em 1 a 1.
Confira arbitragem e onde assistir Sport e Realidade Jovem
SPORT X REALIDADE JOVEM
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 15h;
📍 Local: Ilha do Retiro, Recife-PE;
📺 Onde assistir: Sportv;
🟨 Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos (RR);
🚩 Assistentes: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) e Priscilla Fernandes e Silva (PE);
Prováveis escalações
SPORT (Técnico: Macarena Deischler)
Nanda, Evelin, Regina, Debora, Andreia, Marcela, Hayla, Bianquinha, Layza, Ellen e Gessica.
REALIDADE JOVEM (Técnico: Rafael Buosi)
Mell, Alessandra, Naely, Edivania, Ingrid, Lorrany, Giovana, Mariana, Sabrina, Isabela e Julia.
