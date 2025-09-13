Com transmissão do Lance!, Copa do Mundo de Futsal estreia nesta segunda-feira (15)
Torneio internacional sub-19 acontece entre os dias 15 e 21 de setembro
A Copa Mundo do Futsal Sub-19 reunirá 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau. O torneio acontecerá entre 15 e 21 de setembro de 2025 na cidade catarinense, com a participação de clubes tradicionais como Corinthians, Boca Juniors, Vasco e o Palma Futsal, atual tricampeão da Champions League de Futsal. Em seu canal no YouTube, o Lance! será responsável pela transmissão de todos os jogos.
A competição contará com representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Guatemala. Os participantes disputarão a fase de grupos entre 15 e 18 de setembro, seguida das etapas eliminatórias que definirão o campeãono dia 21 do mesmo mês.
Argentina e Colômbia, nações bem posicionadas no ranking FIFA da modalidade, chegam com forte representação. Da Ásia, o Black Pearl United representa a Tailândia, país que vem demonstrando evolução no cenário mundial do futsal. O Boca Juniors conquistou sua vaga através da seletiva argentina, enquanto o Salaz garantiu participação vencendo a classificatória colombiana.
O Atlas se apresenta como principal força colombiana, enquanto o NY Ecuador representa os Estados Unidos, país onde já participou de diversas edições de torneios organizados pelo Mundo do Futsal. Entre as novidades desta edição estão o São Joseense, equipe paranaense que disputa o Campeonato Brasileiro, e o Finca de Las Nubes, da Guatemala.
Como funciona a Copa do Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
A primeira edição da Copa Mundo aconteceu em Foz do Iguaçu, para atletas sub-20, e teve o Corinthians como campeão.
Grupos do Mundial de futsal
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)
Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)
Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progresso (Argentina)
Salaz (Colômbia)
Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de futsal
Todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo Canal Lance!, no YouTube. Além disso, o Lance! entregará cobertura completa da Copa do Mundo pelo site.
Calendário completo de jogos da fase de grupo
Segunda-feira, 15 de setembro
09h – Black Pearl x Boca Jr
11h – São Joseense x Magnus (com narração no Canal Lance!)
16h – NY Ecuador x Vasco (com narração no Canal Lance!)
18h – Las Nubes x Jaraguá
20h – Blumenau x Alcadia
22h – Palma x Atlas
Terça-feira, 16 de setembro
12h – Salaz x Progreso
14h – São Joseense x Las Nubes
16h – Magnus x Jaraguá (com narração no Canal Lance!)
18h – Corinthians x Krona (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Black Pearl
22h – NY Ecuador x Palma
Quarta-feira, 17 de setembro
12h – NY Ecuador x Atlas
14h – Boca Jr x Alcadia
16h – Krona x Progreso
18h – Corinthians x Salaz
20h – Las Nubes x Magnus
22h – Palma x Vasco (com narração no Canal Lance!)
Quinta-feira, 18 de setembro
12h – Alcadia x Black Pearls
14h – Atlas x Vasco
16h – Krona x Salaz
18h – Progreso x Corinthians (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Boca Jr (com narração no Canal Lance!)
22h – Jaraguá x São Joseense (com narração no Canal Lance!)
