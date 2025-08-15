A Premier League 2025/26 começa nesta sexta-feira (15) e os clubes do Big-Six novamente chegam bem reforçados para mais uma temporada que promete muita competitividade e emoção até as rodadas finais. Em entrevista ao Lance!, Gabriel Penteado e Estevão Ferreira, do canal "Not Soccer", apontaram quatro reforços dos clubes do Big-Six que podem se destacar.

Confira quais reforços do Big-Six podem se destacar na Premier League

João Palhinha ➡️ Tottenham

O volante português foi anunciado como reforço do Tottenham após ter seu empréstimo acertado junto ao Bayern de Munique, com cláusula de opção de compra fixada em 30 milhões de euros.

João Palhinha já havia atuado por duas temporadas na Premier League, defendendo o Fulham. Pelos Cottagers, destacou-se como um dos principais jogadores defensivos da liga, liderando o ranking de desarmes nas temporadas 2022/23 e 2023/24, ambas com média superior a quatro desarmes por partida.

Estevão Ferreira justifica o destaque para Palhinha com a sua característica de ser um "volante destruidor", característica que faltava ao elenco nas gestões dos treinadores anteriores a Thomas Frank (novo técnico dos Spurs).

Palhinha sendo anunciado pelo Tottenham João Palinha assinando seu contrato com o Tottenham; volante já foi líder de desarmes na Premier League duas vezes consecutivas (Foto: Divulgação/Tottenham)

Bryan Mbeumo - Manchester United

Mbeumo era tratado como o "dono" do time do Brentford após a saída do atacante Ivan Toney. Nas 38 partidas da última temporada da Premier League, o camaronês marcou 20 gols e deu sete assistências, terminando o campeonato como o quarto jogador com mais gols.

O Manchester United identificou em Mbeumo o perfil ideal de atacante que une características físicas e técnicas para se adaptar ao modelo de jogo do treinador Ruben Amorim.

— Ele foi um jogador fenomenal no Brentford, e ainda acho subestimado pela opinião geral. Esse cara realmente tem um perfil de jogo muito interessante e eu tenho pouco medo sobre a adaptação dele (no United) — disse Gabriel Penteado, torcedor do Manchester United e integrante do canal "Not Soccer"

Milos Kerkez ➡️ Liverpool

Um dos destaques da última temporada da Premier League, Kerkez foi contratado junto ao Bournemouth por 40 milhões de libras e assinou contrato com duração até 2030 com o Liverpool.

O húngaro de 21 anos chega ao time de Arne Slot como opção para a lateral-esquerda, posição a qual foi de Andy Robertson nos últimos anos.

— O Kerkez é uma potência física. No Bouremouth do (Andoni) Iraola, ele mostrava capacidade de subir ao ataque e voltar a defesa toda hora, parecia que tinha três pulmões. Eu acho que isso pode ser algo que beneficie muito o Liverpool, principalmente pelo balanço defensivo com o (Jeremie) Frimpong. O Kerkez deve ser a peça que vai ditar esse equilíbrio — disse Estevão ao destacar a chegada do lateral ao Liverpool

Milos Kerkez foi um dos principais destaques da Premier League na temporada 2024/25 pelo Bournemouth e agora é reforço do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool

Tijjani Reijnders - Manchester City



Mesmo em uma temporada caótica do Milan, Reijnders conseguiu se destacar e foi eleito como o melhor meio campista do Campeonato Italiano, terminando a campanha com 10 gols e quatro assistências em 37 partidas.

O Manchester City não perdeu tempo no mercado pré Mundial de Clubes e pagou 55 milhões de euros aos Rossoneri pela contratação do holandês de 27 anos.

— Um jogador com uma capacidade de infiltração para o modelo de jogo do City que usa muito movimentos nos "entre-espaços" da área. É um cara que vem pronto, que vem para ser titular, o que não é algo comum de se falar para o Manchester City, mas tenho uma expectativa interessante com ele — disse Gabriel ao destacar a chegada de Reijnders ao time de Guardiola

Tijjani Reijnders chegou como reforço para o Manchester City no Mundial de Clubes e é esperado como titular para as primeiras partidas da Premier League (Foto: Divulgação/Manchester City)

