Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A e Série B, das quartas de final da Champions League, das semifinais da AFC Champions League Two, do Campeonato Inglês e do Brasileirão sub-20.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 16 de abril de 2025)

Brasileirão

Botafogo x São Paulo – 18h30 – Premiere

Mirassol x Grêmio – 19h – Premiere

Sport x RB Bragantino – 19h – Premiere

Corinthians x Fluminense – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

Internacional x Palmeiras – 19h30 – Prime Video

Flamengo x Juventude – 21h30 – Globo e Premiere

Santos x Atlético-MG – 21h30 – Globo e Premiere

Vitória x Fortaleza – 21h30 – Globo e Premiere

Brasileirão Série B

Avaí x Operário-PR – 20h – Disney+

Paysandu x Chapecoense – 20h – Disney+

Coritiba x Novorizontino – 21h – ESPN 4 e Disney+

Champions League (quartas de final)

Inter de Milão x Bayern – 16h – TNT e Max

Real Madrid x Arsenal – 16h – Max

Jogos de hoje: o Real Madrid recebe o Arsenal no Santiago Bernabéu no jogo de volta das quartas de final da Champions League precisando vencer por três gols ou mais de diferença (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Campeonato Inglês

Newcastle x Crystal Palace – 15h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Toluca – 23h – Disney+

AFC Champions League Two (semifinal)

Sydney FC x Lion City Sailors – 7h – Disney+

Brasileirão Sub-20

Santos sub-20 x Fluminense sub-20 – 15h – Santos TV (YouTube)

Cruzeiro sub-20 x Flamengo sub-20 – 15h – TV Cruzeiro (YouTube)