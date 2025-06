Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão Feminino, do Brasileirão Feminino, do Campeonato Uruguaio, da NWSL e da MLS.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de junho de 2025)

Brasileirão Série B

Vila Nova x América-MG – 19h – Disney+

Paysandu x Botafogo-SP – 21h35 – Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Brasileirão Feminino

Palmeiras (F) x Fluminense (F) – 21h – Sportv

Jogos de hoje: o Fluminense enfrenta o Palmeiras fora de casa em jogo válido pelo Brasileirão Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)

Campeonato Uruguaio

Montevideo City Torque x Progreso – 16h – Disney+

Plaza Colonia x Cerro – 18h – Disney+

Cerro Largo x Montevideo Wanderers – 20h30 – Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Utah Royals (F) x NJ/NY Gotham FC (F) – 22h30 – Canal GOAT

MLS

Portland Timbers x San Jose Earthquakes – 23h30 – Apple TV+

