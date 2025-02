Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (13), os destaques dos jogos de hoje são Palmeiras em campo pressionado no Paulistão, São Paulo mais tarde, revanche de Brasil x Argentina no Sul-Americano Sub-20, Playoffs de Europa League e Conference League, Copa do Nordeste, Pré-Libertadores e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025)

Paulistão

19h30 - Inter de Limeira x Palmeiras - TNT e Max

19h30 - Guarani x Novorizontino - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

21h30 - São Paulo x Velo Clube - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Sul-Americano Sub-20

17h - Paraguai sub-20 x Uruguai sub-20 - Sportv

19h30 - Colômbia sub-20 x Chile sub-20 - Sportv

22h - Brasil sub-20 x Argentina sub-20 - Sportv

Europa League

14h25 - Mosaico CazéTV | Euro 360 - CazéTV

14h45 - Fenerbahçe x Anderlecht - CazéTV

14h45 - Union Saint Gilloise x Ajax - Band

17h - Porto x Roma - CazéTV

Conference League

17h - Gent x Real Bétis - CazéTV

Campeonato Saudita

14h30 - Al Ahli x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Copa do Nordeste

19h - CSA x Sampaio Corrêa - Premiere

Campeonato Goiano

19h30 - Aparecidense x Goiás - TV Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)

Campeonato Catarinense

20h30 - Figueirense x Chapecoense - Federação Catarinense de Futebol (YouTube)

Pré-Libertadores

21h30 - El Nacional x Blooming - ESPN e Disney+

Concacaf Champions League

22h - Pumas x Cavalry - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

22h15 - Unión Santa Fé x Instituto Córdoba - Disney+

Copa da AFC

11h - Muang Thong x Lion City - Disney+

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

17h - Port Vale x Notts County - Disney+