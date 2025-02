Mesmo que tenha o jogo contra o Velo Clube na quinta-feira (13/02), o São Paulo pensa no clássico contra o Palmeiras que acontece no domingo, dia 16.

Inclusive, o clássico contra um dos maiores rivais afetará como o Tricolor irá se comportar na rodada mais próxima. A expectativa é que Zubeldía escale um elenco alternativo, uma vez que o time está em Brasília e terá poucos dias antes do confronto com o Palmeiras.

A intenção seria poupar os titulares para o jogo que acontece no Allianz Parque. Luciano, por exemplo, pode voltar a ser opção. O jogador cumpriu suspensão no último jogo e deve ser relacionado.

O rodízio de Zubeldía nas últimas rodadas não é novidade. Porém, agora o desafio do São Paulo é maior. Vale destacar que o Palmeiras não vem de uma sequência tão boa também. A equipe de Abel Ferreira vem de dois empates seguidos: com Água Santa e com o Corinthians.

O São Paulo retorna para São Paulo logo após o jogo de quinta-feira (13/02), em voo fretado.