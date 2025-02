Com a vitória da Seleção Brasileira sub-20 por 3 a 1 sobre o Paraguai, na noite desta segunda-feira (10), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, o Brasil garantiu a classificação para o Mundial da categoria, no Chile, em setembro e outubro deste ano. E como a Argentina derrotou a Colômbia por 1 a 0, logo em seguida, também se classificando para o Mundial, as duas equipes arquirrivais chegam na reta final como as únicas com chances reais de título do Campeonato Sul-Americano sub-20 2025. E ambas se enfrentarão nesta quinta (13), em uma final antecipada.

continua após a publicidade

➡️ Brasil Sub-20 domina o Paraguai no Sul-Americano e se classifica para o Mundial

Brasil Sub-20 tenta o título (Foto: Edixon GAMEZ / AFP)

Começo ruim e boa recuperação do Brasil sub-20

Apesar de começar na competição levando uma goleada histórica e vexaminosa por 6 a 0 para a Argentina, o Brasil sub-20 se recuperou no hexagonal final. Se classificou como terceiro do Grupo B, atrás da Colômbia e dos próprios argentinos, mas venceu as três partidas iniciais da fase final. Derrotou o Uruguai por 1 a 0, na última terça (4), bateu a Colômbia pelo mesmo placar na sexta (7) até passar pelo Paraguai, somando nove pontos em três jogos, com 100% de aproveitamento nesta etapa.

A Argentina sub-20 teve campanha semelhante no hexagonal. Superou o Chile por 2 a 1, venceu o Uruguai por incríveis 4 a 3 e derrotou a Colômbia. Com os mesmos nove pontos que o Brasil, os argentinos levam a pior no saldo de gols - o Brasil tem um gol e mais (quatro contra três).

continua após a publicidade

Quinta pode ser final antecipada

Restando dois jogos para cada equipe, e como todas as demais seleções não somam mais do que três pontos, nenhuma delas superará Brasil ou Argentina, já que pelo menos uma delas (ou ambas, em caso de empate) somará dez ou 12 pontos. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto (e não vale o jogo da primeira fase), quem vencer na quinta passa a somar 12 pontos e garante o título com o confronto direto garantido.

Jogos da penúltima rodada, nesta quinta (13):

17h - Paraguai x Uruguai

19h30m - Colômbia x Chile

22h - Brasil x Argentina

A outra possibilidade é a briga pelo título ser adiada para a rodada final. Em caso de empate, Brasil e Argentina somarão 10 pontos cada. Nesta caso, ambos decidirão na rodada final, seja pelos pontos ou pelo saldo de gols, segundo critério de desempate.

continua após a publicidade

Jogos da última rodada, no domingo (16):

Argentina x Paraguai

Uruguai x Colômbia

Brasil x Chile

Os horários da rodada final ainda serão divulgados pela Conmebol.

O Brasil vai buscar o 13º título sul-americanos sub-20 (venceu em 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023). É o maior detentor de títulos desta competição, seguido do Uruguai, com oito (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017). A Argentina luta pelo sexto título (foi campeã em 1967, 1997, 1999, 2003 e 2015)