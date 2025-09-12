Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (12/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (12), a agenda está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Brasileirão Série B.
Relacionadas
- Onde Assistir
Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Onde Assistir11/09/2025
- Futebol Feminino
Barcelona x Lograño feminino: onde assistir e escalações
Futebol Feminino11/09/2025
- Onde Assistir
Manchester City x Brighton: onde assistir o jogo pela WSL, a Liga Feminina da Inglaterra
Onde Assistir11/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Campeonato Japonês
- 7h – Vissel Kobe x Kashiwa Reysol – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Saudita
- 12h25 – Al Ettifaq x Al Ahli – BandSports e Canal GOAT
- 15h – Al Ittihad x Al Fateh – BandSports e Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 13h30 – Arminia Bielefeld x FC Magdeburg – OneFootball
- 13h30 – SC Paderborn 07 x VfL Bochum – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Norueguês
- 14h – Bodo/Glimt x Kristiansund FK – Canal GOAT e OneFootball
Paulistão Sub-20
- 15h – Corinthians sub-20 x XV de Piracicaba sub-20 – Paulistão (YouTube)
- 15h – Palmeiras sub-20 x Sertãozinho sub-20 – Ulisses TV (YouTube)
- 15h – Santos sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 – Paulistão (YouTube)
- 15h – São Paulo sub-20 x Mauá sub-20 – Paulistão (YouTube)
Campeonato Espanhol Feminino
- 15h – Barcelona (F) x EDF Logroño (F) – DAZN
Campeonato Holandês (segunda divisão)
- 15h – FC Eindhoven x ADO Den Haag – Canal CaloSalvador (YouTube)
Campeonato Peruano
- 15h – UTC x Ayacucho – Fanatiz
Campeonato Alemão
- 15h30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
▶️Clique para assistir no Sportv
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
- 15h30 – Las Palmas x Real Sociedad B – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 15h30 – West Ham (F) x Arsenal (F) – ESPN, Canal GOAT e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h – Sevilla x Elche – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 16h – Ipswich x Sheffield United – Disney+
Campeonato Português
- 16h15 – Benfica x Santa Clara – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
- 19h – Volta Redonda x Criciúma – ESPN e Disney+
- 21h30 – Coritiba x Goiás – Disney+
Campeonato Argentino
- 19h – Racing x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+
Copa Paulista
- 19h30 – União São João x Primavera – Paulistão (YouTube)
NWSL (Liga feminina dos EUA)
- 23h – San Diego Wave (F) x Gotham FC (F) – Xsports e Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias