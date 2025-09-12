menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (12/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira

BRASILEIRO B 2024, CORITIBA X GOIAS
imagem cameraJogos de hoje: Coritiba x Goiás, em jogo válido pelo Brasileirão Série B de 2025 (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (12), a agenda está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Brasileirão Série B.

Campeonato Japonês

  1. 7h – Vissel Kobe x Kashiwa Reysol – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Saudita

  • 12h25 – Al Ettifaq x Al Ahli – BandSports e Canal GOAT
  • 15h – Al Ittihad x Al Fateh – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

  • 13h30 – Arminia Bielefeld x FC Magdeburg – OneFootball
  • 13h30 – SC Paderborn 07 x VfL Bochum – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Norueguês

  • 14h – Bodo/Glimt x Kristiansund FK – Canal GOAT e OneFootball

Paulistão Sub-20

  • 15h – Corinthians sub-20 x XV de Piracicaba sub-20 – Paulistão (YouTube)
  • 15h – Palmeiras sub-20 x Sertãozinho sub-20 – Ulisses TV (YouTube)
  • 15h – Santos sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 – Paulistão (YouTube)
  • 15h – São Paulo sub-20 x Mauá sub-20 – Paulistão (YouTube)

Campeonato Espanhol Feminino

  • 15h – Barcelona (F) x EDF Logroño (F) – DAZN

Campeonato Holandês (segunda divisão)

  • 15h – FC Eindhoven x ADO Den Haag – Canal CaloSalvador (YouTube)

Campeonato Peruano

  • 15h – UTC x Ayacucho – Fanatiz

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

  • 15h30 – Las Palmas x Real Sociedad B – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h30 – West Ham (F) x Arsenal (F) – ESPN, Canal GOAT e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h – Sevilla x Elche – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 16h – Ipswich x Sheffield United – Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 – Benfica x Santa Clara – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

  1. 19h – Volta Redonda x Criciúma – ESPN e Disney+
BRASILEIRO B 2025, PAYSANDU X VOLTA REDONDA
Jogos de hoje: Volta Redonda em ação no Brasileirão Série B de 2025 (Foto: Marcos Junior/AGIF)
BRASILEIRO B 2025, BOTAFOGO-SP X CRICIUMA
Jogos de hoje: Criciúma em ação no Brasileirão Série B de 2025 (Foto: Mateus Dutra/AGIF)
  • 21h30 – Coritiba x Goiás – Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h – Racing x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

  • 19h30 – União São João x Primavera – Paulistão (YouTube)

NWSL (Liga feminina dos EUA)

  • 23h – San Diego Wave (F) x Gotham FC (F) – Xsports e Canal GOAT

