Morata deixa o Galatasaray deve fechar com clube italiano; veja
Atacante espanhol estava emprestado aos turcos e se aproxima retorno à Itália
O atacante Álvaro Morata está próximo de mudar de clube. O Galatasaray anunciou a saída do espanhol no último domingo (10), oficializando o rompimento de seu empréstimo junto ao Milan. Dessa forma, o jornalista Fabrizio Romano afirma que Morata tem negociações avançadas para ser jogador do Como, da Itália.
Complementando a informação de Fabrizio Romano, a "Sky Sports" indica que o Como pagará 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual) ao Milan por Álvaro Morata. O espanhol estava emprestado pelos Rossoneros ao Galatasaray, mas solicitou o encerramento de seu vínculo com os turcos diante do interesse do clube italiano. Dessa forma, Morata será treinado por Cesc Fabregas, seu antigo companheiro de seleção espanhola e Chelsea.
Morata deixa o Galatasaray após seis meses no clube, totalizando 16 jogos, sendo sete vezes titular. O espanhol marcou sete gols e concedeu três assistências, além de ter conquistado dois títulos: o Campeonato Turco e a Copa da Turquia.
Morata jogará pelo terceiro clube italiano na carreira
Aos 32 anos, Álvaro Morata irá iniciar a sua sexta temporada em solo italiano. O atacante espanhol representou a Juventus em quatro anos: 2014/15, 2015/16, 2020/21 e 2021/22. Pelo Milan, o jogador atuou por apenas seis meses, justamente na primeira metade de 2024/25. Nas cinco temporadas em questão, Morata marcou um total de 65 gols e realizou 32 assistências. Agora, será o camisa 9 do Como, de Cesc Fabregas, décimo colocado no último Campeonato Italiano.
