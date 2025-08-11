menu hamburguer
Morata deixa o Galatasaray deve fechar com clube italiano; veja

Atacante espanhol estava emprestado aos turcos e se aproxima retorno à Itália

Álvaro Morata - Galatasaray
imagem cameraÁlvaro Morata celebra gol pelo Galatasaray no Campeonato Turco (Foto: Reprodução / Instagram)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
13:06
  Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Álvaro Morata está próximo de mudar de clube. O Galatasaray anunciou a saída do espanhol no último domingo (10), oficializando o rompimento de seu empréstimo junto ao Milan. Dessa forma, o jornalista Fabrizio Romano afirma que Morata tem negociações avançadas para ser jogador do Como, da Itália.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Complementando a informação de Fabrizio Romano, a "Sky Sports" indica que o Como pagará 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual) ao Milan por Álvaro Morata. O espanhol estava emprestado pelos Rossoneros ao Galatasaray, mas solicitou o encerramento de seu vínculo com os turcos diante do interesse do clube italiano. Dessa forma, Morata será treinado por Cesc Fabregas, seu antigo companheiro de seleção espanhola e Chelsea.

Morata deixa o Galatasaray após seis meses no clube, totalizando 16 jogos, sendo sete vezes titular. O espanhol marcou sete gols e concedeu três assistências, além de ter conquistado dois títulos: o Campeonato Turco e a Copa da Turquia.

Morata jogará pelo terceiro clube italiano na carreira

Aos 32 anos, Álvaro Morata irá iniciar a sua sexta temporada em solo italiano. O atacante espanhol representou a Juventus em quatro anos: 2014/15, 2015/16, 2020/21 e 2021/22. Pelo Milan, o jogador atuou por apenas seis meses, justamente na primeira metade de 2024/25. Nas cinco temporadas em questão, Morata marcou um total de 65 gols e realizou 32 assistências. Agora, será o camisa 9 do Como, de Cesc Fabregas, décimo colocado no último Campeonato Italiano.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Morata na final da Liga das Nações, disputada entre Espanha e Portugal (Foto: Alexandra Beier/AFP)

