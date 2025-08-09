Torcedores do Corinthians depredam caminhão após hino do Vasco; veja o vídeo
Cenas aconteceram em frente ao Parque São Jorge
Torcedores do Corinthians depredaram um caminhão de som contratado para animar a torcida durante a votação do impeachment de Augusto Melo, neste sábado (9), em frente ao Parque São Jorge, onde acontece o pleito. O trio tocava músicas do Timão durante todo o dia, quando passou a reproduzir hinos de outros clubes brasileiros, como Palmeiras, Vasco da Gama e Paysandu.
Violência
Inicialmente, o caminhão reproduziu parte do hino do Palmeiras, o que levou torcedores a se reunirem para discutir com o responsável pelo som. Durante a briga, o hino do São Paulo foi tocado brevemente, mas logo interrompido. O estopim ocorreu quando o hino do Vasco da Gama começou a ser executado. Várias pessoas reagiram correndo até o local, agredindo o funcionário, atirando pedras no caminhão que quebrou o vidro do veículo.
Houve uma correria entre torcedores, enquanto funcionários do caminhão de som tentaram evitar a depedração. Após a escalada da tensão, o trio saiu da rua que fica em frente ao Parque São Jorge ao som do hino do Paysandu.
Impeachment do Corinthians
Neste sábado (9), acontece a assembleia-geral dos associados do Timão, que vota para ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo. O ex-dirigente está fora do comando desde que o Conselho Deliberativo aprovou o afastamento, no dia 26 de maio.
Augusto Melo foi eleito presidente em 2023, após 16 anos de presidência nas mãos do grupo Renovação e Transparência. O dirigente chegou com popularidade, e sua primeira ação foi o anúncio do patrocínio da casa de apostas Vai de Bet, com um dos maiores valor do futebol brasileiro até então.
O pleito começou às 9h20 (de Brasília), e foi encerrada por volta das 17h (de Brasília). A comissão eleitoral ainda contabiliza os votos.
