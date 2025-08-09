Vasco x Atlético-MG: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Goleadas marcantes incluem 5 a 1 do Atlético em 1996 e 6 a 1 do Vasco em 2008

O Atlético-MG tem desempenho superior em casa, enquanto o Vasco domina em São Januário

Os clubes se enfrentaram 66 vezes, com 25 vitórias para o Vasco e 24 para o Atlético-MG

Vasco e Atlético-MG protagonizam um dos duelos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Ao longo das décadas, os confrontos entre cariocas e mineiros foram marcados por equilíbrio, jogos decisivos, viradas marcantes e grandes atuações individuais. O histórico desse embate mostra que, embora o Vasco tenha uma ligeira vantagem geral, os dois clubes já se alternaram em momentos de superioridade. O Lance! apresenta as estatísticas de Vasco x Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o primeiro jogo até os dias atuais, os encontros entre Vasco e Atlético-MG refletem a rivalidade interestadual e a força de dois clubes multicampeões. Os jogos geralmente reúnem grandes públicos e costumam ser decididos por detalhes, com alto índice de gols e emoção até o apito final.

No Brasileirão, as equipes já se enfrentaram 66 vezes. O retrospecto aponta um cenário bastante equilibrado, com leve vantagem vascaína no número total de vitórias. No entanto, o Atlético se impõe quando joga em casa, enquanto o Vasco costuma dominar em São Januário ou onde atua como mandante.

continua após a publicidade

A seguir, veja os detalhes completos desse clássico interestadual, com dados de desempenho, recordes, vitórias marcantes e estatísticas que ajudam a entender o peso do confronto Vasco x Atlético-MG na história do Brasileirão.

Retrospecto geral no Brasileirão de Vasco x Atlético-MG

Vasco e Atlético-MG já se enfrentaram 66 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu 25 partidas, o Atlético-MG ganhou 24, e houve 17 empates. A média de gols é alta, com 88 gols marcados pelo Vasco e 78 pelo Atlético, o que representa mais de 1,2 gol por jogo para cada lado.

continua após a publicidade

O Vasco tem um desempenho ligeiramente superior no retrospecto total, com 38% de vitórias, contra 36% do Galo. Os empates representam 26% dos confrontos, reforçando o equilíbrio ao longo dos anos.

Jogos em casa: domínio dividido

Quando o mando de campo é do Atlético-MG, o time mineiro leva vantagem. Foram 31 partidas como mandante, com 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Isso representa um aproveitamento de 55% em vitórias para o clube alvinegro diante de sua torcida.

Por outro lado, quando o Vasco atua em casa, os números se invertem. Em 35 partidas no Rio de Janeiro, o cruz-maltino venceu 17 vezes, empatou 11 e perdeu apenas 7, com um aproveitamento de 49% em vitórias. O fator local tem sido decisivo para ambos os lados, demonstrando o peso do mando de campo nesse confronto.

O confronto também é recheado de goleadas e vitórias expressivas. O Atlético-MG aplicou sua maior vitória sobre o Vasco em 1996, quando venceu por 5 a 1 em casa. Fora de casa, o Galo goleou o cruz-maltino por 4 a 0 em 1976.

Maiores vitórias e goleadas históricas de Vasco x Atlético-MG

O Vasco também já deu o troco. Em 2008, o time carioca goleou o Atlético por 6 a 1 em São Januário, na sua maior vitória como mandante no duelo. Já como visitante, o Vasco venceu por 4 a 0 em 1992, um dos resultados mais emblemáticos da rivalidade.

Esses placares mostram que, mesmo com equilíbrio na média geral, há espaço para grandes exibições e resultados elásticos nos encontros entre os dois clubes.

Estatísticas e curiosidades

O Atlético-MG teve sua maior sequência de vitórias contra o Vasco com 3 triunfos consecutivos, mas também chegou a ficar 7 partidas sem vencer. Já o Vasco alcançou até 7 jogos de invencibilidade diante do time mineiro, além de também ter um máximo de 3 vitórias seguidas sobre o rival.

Em termos de regularidade, o Vasco marcou gols em 77% dos jogos e sofreu em 68%. O Atlético-MG marcou em 68% e sofreu em 77% das partidas. Isso reforça o caráter ofensivo do confronto, que raramente termina sem gols.

Os resultados mais comuns são: 2 a 1 para o Atlético-MG (ocorreu seis vezes) e 1 a 1 no mando do Vasco (registrado em oito partidas), o que mostra o equilíbrio até nos placares recorrentes.