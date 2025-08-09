Cruzeiro x Santos: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O resultado mais frequente é o empate por 1 a 1, refletindo a imprevisibilidade do duelo.

O Cruzeiro vence mais como visitante, surpreendendo o que é comum em grandes confrontos.

Os clubes se enfrentaram 62 vezes, com 23 vitórias para o Cruzeiro e 22 para o Santos.

Cruzeiro e Santos protagonizam um dos confrontos mais equilibrados da história recente do Campeonato Brasileiro. Com dois gigantes multicampeões em campo, o duelo sempre desperta atenção por sua tradição, número de gols e disputas intensas ao longo das décadas. O Lance! apresenta as estatísticas de Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão.

As estatísticas mostram um equilíbrio quase absoluto entre as equipes. O Cruzeiro tem uma leve vantagem no total de vitórias, mas o Santos apresenta mais triunfos como visitante e protagonizou algumas das maiores goleadas do confronto. Isso reforça que, independentemente do mando de campo, o clássico tem um histórico de surpresas.

Historicamente, o duelo sempre foi marcado por bons jogos técnicos e, muitas vezes, teve influência direta na tabela — seja na briga por título, vaga em torneios internacionais ou luta contra o rebaixamento. O confronto também costuma contar com grandes públicos e atuações individuais de destaque.

A seguir, veja os dados completos do confronto, os recordes mais relevantes e o desempenho de cada clube em casa e fora de casa ao longo dos 62 jogos disputados entre eles na era dos pontos corridos e nas edições anteriores do Brasileirão.

Retrospecto geral no Brasileirão de Cruzeiro x Santos

Cruzeiro e Santos já se enfrentaram 62 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 23 vitórias do Cruzeiro, 22 do Santos e 17 empates. Os números revelam um duelo extremamente parelho, com alternância de domínio ao longo dos anos.

continua após a publicidade

O Cruzeiro tem um aproveitamento de 37% de vitórias, enquanto o Santos soma 35%. O número de empates representa 27% dos confrontos, o que mostra que muitos dos duelos foram definidos nos detalhes. A média de gols é alta, com o Santos marcando 88 e o Cruzeiro 80 ao longo dos jogos.

Desempenho como mandante

Jogando em casa, o Cruzeiro soma 9 vitórias em 28 jogos, com 12 empates e 7 derrotas. O desempenho como mandante representa um aproveitamento moderado, com muitos empates ao longo da história. Já o Santos, quando atua como mandante, venceu 15 das 34 partidas disputadas, empatou 5 vezes e perdeu 14.

Chama a atenção o fato de o Cruzeiro ter vencido mais como visitante do que como mandante, algo incomum em confrontos dessa magnitude. Esse dado mostra que o clássico entre mineiros e paulistas costuma contrariar a lógica do mando de campo em várias ocasiões.

Maiores goleadas e recordes

Os dois clubes protagonizaram vitórias expressivas ao longo dos anos. O Cruzeiro aplicou sua maior goleada em casa em 2008, com um 4 a 0 sobre o Santos. Fora de casa, a vitória mais elástica da Raposa foi em 2023, com 3 a 0 na Vila Belmiro.

O Santos respondeu com triunfos marcantes: em 1983, goleou o Cruzeiro por 5 a 0 em casa, e em 2012, aplicou 4 a 0 em pleno Mineirão, naquela que foi sua maior vitória fora de casa diante do rival.

Esses resultados mostram que, mesmo com equilíbrio histórico, há espaço para grandes atuações e placares elásticos em determinadas edições, quebrando a sequência de confrontos truncados ou decididos por um gol de diferença.

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Santos

Tanto Cruzeiro quanto Santos tiveram picos de invencibilidade e sequências negativas. O Cruzeiro chegou a 6 jogos seguidos sem perder para o Santos, enquanto o Peixe acumulou até 7 partidas de invencibilidade sobre a equipe mineira em outros momentos.

Ambos os clubes registraram até 3 vitórias consecutivas como maior sequência positiva e, também, até 3 derrotas seguidas em seus piores momentos no duelo. Esses ciclos mostram que os dois times alternaram bons períodos e fases instáveis ao longo da rivalidade.

O resultado mais frequente no confronto é o empate por 1 a 1, registrado em cinco ocasiões. O empate em 0 a 0 também aconteceu com frequência, assim como a vitória simples do Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa. Esses resultados ilustram a imprevisibilidade e o equilíbrio desse embate tradicional.