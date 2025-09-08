Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Chile e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, em Santiago. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 4.

Ficha do jogo CHI URU ELIMINATÓRIAS 18ª RODADA Data e Hora Terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília) Local Estádio Nacional de Santiago, em Santiago

A Seleção Chilena é a lanterna na tabela de classificação, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Uruguaia, por sua vez, é a terceira colocada, com 27 pontos, e tem passaporte garantido para o Mundial.

Campanha de Chile e Uruguai

Em 17 jogos disputados até aqui, o Chile venceu dois, empatou quatro e perdeu 11, enquanto o Uruguai tem uma campanha com sete vitórias, seis empates e quatro derrotas até aqui.

Ficha Técnica:

CHILE X URUGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional de Santiago, em Santiago;

📺 Onde assistir: SporTV 4

🗣️ Árbitro: não divulgado;

🚩 Auxiliares não divulgados;

🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)

Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.

⚽URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre).

