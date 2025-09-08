Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Chile e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, em Santiago. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 4.
Relacionadas
- Onde Assistir
Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir08/09/2025
- Onde Assistir
Equador x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir08/09/2025
- Onde Assistir
Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir08/09/2025
➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
A Seleção Chilena é a lanterna na tabela de classificação, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Uruguaia, por sua vez, é a terceira colocada, com 27 pontos, e tem passaporte garantido para o Mundial.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Campanha de Chile e Uruguai
Em 17 jogos disputados até aqui, o Chile venceu dois, empatou quatro e perdeu 11, enquanto o Uruguai tem uma campanha com sete vitórias, seis empates e quatro derrotas até aqui.
Ficha Técnica:
CHILE X URUGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional de Santiago, em Santiago;
📺 Onde assistir: SporTV 4 (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)
Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.
⚽URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)
Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias