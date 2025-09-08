menu hamburguer
Logo Lance!
Times

Futebol

Esportes

Lance! +

Onde Assistir

Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
14:59
  • Matéria
Chile e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, em Santiago. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 4. 

➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

escudo chile
CHI
uruguai escudo
URU
ELIMINATÓRIAS
18ª RODADA
Data e Hora
Terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Nacional de Santiago, em Santiago
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Chilena é a lanterna na tabela de classificação, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Uruguaia, por sua vez, é a terceira colocada, com 27 pontos, e tem passaporte garantido para o Mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campanha de Chile e Uruguai

Em 17 jogos disputados até aqui, o Chile venceu dois, empatou quatro e perdeu 11, enquanto o Uruguai tem uma campanha com sete vitórias, seis empates e quatro derrotas até aqui.

Ficha Técnica:

CHILE X URUGUAI - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional de Santiago, em Santiago;
📺 Onde assistir: SporTV 4 (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)
Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)
Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre).

(Foto: Divulgação/Uruguai)

