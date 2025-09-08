Por onde anda Asamoah Gyan, ex-atacante de Gana?

Anunciou aposentadoria em junho de 2023 e se dedica a projetos esportivos e empresariais em Gana.

Pela seleção de Gana, acumulou 109 jogos e 51 gols, sendo o maior artilheiro da história do país.

Transferiu-se para o Al Ain em 2011, onde teve grande sucesso, marcando 73 gols em 65 jogos.

Começou a carreira no Liberty Professionals e se destacou na Udinese e no Rennes.

Asamoah Gyan, nascido em 22 de novembro de 1985, em Accra, Gana, é considerado o maior atacante da história do futebol ganês. Com 1,86 m de altura e presença marcante na área, construiu uma carreira de quase duas décadas, em que uniu potência física, oportunismo e faro de gol como poucos jogadores africanos. O Lance! te conta por onde anda Asamoah Gyan.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de um goleador histórico

O atacante começou sua carreira profissional no Liberty Professionals, de Gana, em 2003, e rapidamente chamou a atenção ao marcar dez gols em apenas 16 partidas. Logo se transferiu para a Europa, assinando com a Udinese, da Itália, onde também defendeu o Modena por empréstimo. Sua capacidade de finalização o levou a atuar em grandes ligas europeias, como a Ligue 1, pelo Rennes, e a Premier League, pelo Sunderland, em transferências que sempre movimentaram valores expressivos.

Em 2011, Gyan tomou um caminho diferente da maioria dos astros africanos e transferiu-se para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ali viveu o auge da carreira em números, sendo três vezes artilheiro da liga local e marcando 73 gols em 65 partidas oficiais. Posteriormente, ainda teve passagens pelo Shanghai SIPG, da China, Kayserispor, da Turquia, além de experiências na Índia e um retorno ao futebol de Gana, pelo Legon Cities.

continua após a publicidade

Pela seleção, Gyan escreveu seu nome na história. Foram 109 jogos e 51 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção de Gana. Disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014), sendo até hoje o maior artilheiro africano em Mundiais, com seis gols. O momento mais marcante de sua trajetória foi na Copa de 2010, quando marcou contra os Estados Unidos nas oitavas de final e levou Gana às quartas, mas ficou marcado também pelo pênalti desperdiçado contra o Uruguai, na bola que poderia ter colocado a seleção africana entre os quatro melhores do mundo.

Em junho de 2023, durante um evento em Accra, Gyan anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados. A despedida encerrou a carreira de um dos maiores atacantes da história da África, lembrado tanto pelos gols quanto pela liderança em campo.

continua após a publicidade

Por onde anda Asamoah Gyan

Após pendurar as chuteiras, Asamoah Gyan (@asamoah_gyan3) segue envolvido no esporte e nos negócios. Ele se dedica a projetos voltados para o desenvolvimento de jovens talentos em Gana, como o torneio sub-16 Baby Jet, que leva seu apelido no país. Além disso, mantém interesse em gestão esportiva e já manifestou desejo de atuar como dirigente e treinador no futuro.

Fora do futebol, Gyan também é empresário. Já investiu no ramo da aviação com a Baby Jet Airlines, em projetos de promoção do boxe em Gana e, mais recentemente, em eventos ligados ao tênis. Essa diversidade de empreendimentos mostra como ele soube expandir sua marca pessoal para além do campo.

O ex-jogador também se tornou figura constante em debates esportivos e eventos da seleção ganesa, sendo presença em festivais de torcedores e transmissões de grandes torneios. Mesmo aposentado, mantém uma relação próxima com os Black Stars, onde ainda exerce papel de referência e inspiração para as novas gerações.

Aos 39 anos, Gyan continua sendo reverenciado como símbolo máximo do futebol ganês. Sua voz é ouvida não apenas no esporte, mas também em questões sociais, especialmente em campanhas de incentivo à juventude e combate ao racismo no esporte.

Clubes que Asamoah Gyan defendeu

Liberty Professionals (2003) – Início da carreira no futebol de Gana. Udinese (2003–2008) – Primeiro grande clube europeu, atuando na Serie A. Modena (2004–2006, empréstimo) – Ganhou experiência na Serie B italiana. Rennes (2008–2010) – Se destacou no futebol francês com 14 gols em duas temporadas. Sunderland (2010–2012) – Quebrou recorde de transferência do clube e marcou 10 gols na Premier League. Al Ain (2011–2015, incluindo empréstimo) – Viveu o auge da carreira, sendo três vezes artilheiro da liga dos Emirados Árabes. Shanghai SIPG (2015–2017) – Passagem pelo futebol chinês, com status de um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Shabab Al Ahli (2016–2017, empréstimo) – Breve passagem pelo time de Dubai. Kayserispor (2017–2019) – Jogou duas temporadas na Turquia. NorthEast United (2019–2020) – Defendeu o clube indiano, com quatro gols em oito partidas. Legon Cities (2020–2021) – Encerramento da carreira no futebol ganês, em retorno simbólico ao país natal.

No total, Asamoah Gyan acumulou 347 partidas e 177 gols em clubes, além dos 51 gols em 109 jogos pela seleção de Gana, números que o eternizam como maior artilheiro da história dos Black Stars e como um dos grandes ícones do futebol africano.