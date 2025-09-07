Por onde anda Sulley Muntari, ex-meia ganês do Milan?

Destacou-se na seleção sub-20 e se transferiu para a Udinese em 2001.

Suleyman Ali Muntari, mais conhecido como Sulley Muntari, nasceu em 27 de agosto de 1984, em Konongo, região de Ashanti, em Gana. Dono de uma força física impressionante e de um potente chute com a perna esquerda, construiu sua carreira como um dos meio-campistas mais combativos do futebol mundial. Desde cedo chamava atenção não apenas pela técnica, mas também pela intensidade, algo que o transformou em referência nos clubes e na seleção ganesa. O Lance! te conta por onde anda Sulley Muntari.

A trajetória de um meio-campista combativo

Sua primeira grande aparição internacional aconteceu em 2001, quando foi vice-campeão mundial sub-20 pela seleção de Gana, em torneio disputado na Argentina. Naquele mesmo ano, despertou interesse de clubes europeus e se transferiu para a Udinese, da Itália, após passagem pelo Liberty Professionals. No futebol italiano, lapidou seu estilo agressivo e se consolidou como uma promessa do futebol africano.

O auge da carreira viria a partir de 2007, com a transferência para o Portsmouth, da Inglaterra. Logo em sua primeira temporada, brilhou intensamente e foi decisivo na conquista da FA Cup de 2008, marcando inclusive o gol da classificação contra o Manchester United, em Old Trafford. A boa fase no futebol inglês atraiu o interesse da Internazionale de Milão, que o contratou por 14 milhões de euros.

Com a camisa da Inter de Milão, Muntari viveu seu período mais glorioso. Sob comando de José Mourinho, foi peça importante no elenco que conquistou o histórico triplete em 2009/10: Serie A, Coppa Italia e Liga dos Campeões da UEFA. Apesar de não ser protagonista técnico, sua entrega e disciplina tática garantiram espaço em momentos cruciais, incluindo a final da Champions contra o Bayern.

Na seleção ganesa, Sulley Muntari teve trajetória igualmente marcante. Foram 84 jogos e 20 gols entre 2002 e 2014. Participou de três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014), sendo lembrado especialmente pelo golaço contra o Uruguai nas quartas de final do Mundial da África do Sul, em 2010. Também se destacou em Copas Africanas, chegando a ser eleito para a seleção do torneio em 2008.

Por onde anda Sulley Muntari

Sulley Muntari anunciou oficialmente sua aposentadoria em novembro de 2022, após breve passagem pelo Hearts of Oak, de Gana, clube em que encerrou sua carreira a pedido do próprio filho, que queria vê-lo jogar no país natal. Em sua curta estadia, conquistou a Copa do Presidente e a Copa de Gana, encerrando um ciclo de 18 anos como profissional.

Hoje, Muntari vive uma vida mais reservada ao lado da esposa, a empresária Menaye Donkor, e dos dois filhos. Mesmo longe dos gramados, ainda é figura influente no esporte em Gana e atua em projetos sociais e esportivos ligados à juventude. Além disso, frequentemente é convidado por veículos internacionais para análises sobre futebol africano e grandes torneios.

Devoto muçulmano, Muntari mantém forte ligação com sua fé e com causas humanitárias, sendo voz ativa contra o racismo no esporte — lembrado especialmente pelo episódio em 2017, quando abandonou uma partida na Itália após sofrer ofensas raciais. Sua postura firme fora de campo o consolidou como exemplo de liderança para atletas mais jovens.

Aos 41 anos, Sulley Muntari é lembrado como um dos maiores meio-campistas africanos de sua geração. Sua carreira, recheada de títulos e momentos icônicos, o coloca em um patamar de respeito internacional, tanto por sua qualidade técnica quanto por sua luta contra preconceitos no futebol.

Clubes que Sulley Muntari defendeu

Liberty Professionals (2000–2001) – Primeiros passos no futebol ganês. Udinese (2002–2007) – Onde se firmou na Europa, disputando 125 jogos. Portsmouth (2007–2008) – Campeão da FA Cup em sua única temporada na Inglaterra. Inter de Milão (2008–2012) – Viveu o auge da carreira, conquistando a Champions League de 2010 e o histórico triplete. Sunderland (2011, empréstimo) – Breve passagem na Premier League. AC Milan (2012–2015) – Atuou em mais de 70 jogos, marcando gols importantes. Al Ittihad (2015–2016) – Experiência no futebol da Arábia Saudita. Pescara (2017) – Marcou presença em sua volta à Serie A, mas viveu polêmica ao deixar o campo após sofrer racismo. Deportivo La Coruña (2018) – Breve passagem pela Espanha sob comando de Clarence Seedorf. Albacete (2019) – Experiência curta na segunda divisão espanhola. Hearts of Oak (2022) – Último clube da carreira, encerrando sua trajetória em seu país natal.

No total, Sulley Muntari disputou 347 partidas como profissional, marcando 35 gols. Pela seleção de Gana, foram 84 jogos e 20 gols, sendo peça fundamental em uma das gerações mais fortes da história dos Black Stars.