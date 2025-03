Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (7), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Saudita, Libertadores sub-20, Campeonato Argentino, Campeonato Mexicano, Campeonato Turco, Supercopa do Brasil feminina, Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão feminino e Campeonato Saudita feminino.

continua após a publicidade

➡️Com retorno de Neymar, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja a lista

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de março de 2025)

Campeonato Alemão

Borussia Mönchengladbach x Mainz - 16h30 - Sportv e OneFootball

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Italiano

Cagliari x Genoa - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Francês

Toulouse x Monaco - 16h45 - CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Saudita

Al Fayha x Al Hilal - 16h - Canal GOAT

Al Nassr x Al Shabab - 16h - BandSports e Canal GOAT

Libertadores sub-20

Flamengo x O'Higgins - 19h - Sportv, BandSports e Canal GOAT

Jogos de hoje: o Flamengo sub-20 entra em campo pela Libertadores sub-20 (Foto: Conmebol)

Campeonato Argentino

Vélez Sarsfield x San Martín - 19h - Disney+ Central

Córdoba x Boca Juniors - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Juárez - 22h - Disney+

Campeonato Turco

Bodrum x Kasimpasa - 14h30 - Disney+

Supercopa do Brasil feminina (quartas)

Sport feminino x São Paulo feminino - 21h30 - Sportv

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Kaiserslautern x Elversberg - 14h30 - OneFootball

Darmstadt x Karlsruher - 14h30 - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Norwich x Oxford United - 17h - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Deportivo La Coruña x Córdoba - 17h - Disney+

Campeonato Alemão feminino

Eintracht Frankfurt feminino x SGS Essen feminino - 14h30 - DAZN

Campeonato Saudita feminino

Al Ahli feminino x Al Ula feminino - 16h - DAZN

Eastern Flames feminino x Al Shabab feminino - 16h - DAZN