Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da primeira rodada do Mundial de Clubes, das Séries B e C do Brasileirão, da Copa Ouro da Concacaf, do Campeonato Colombiano entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Vidente crava resultado de Brasileiros em primeira rodada do Mundial

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 16 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Chelsea x Los Angeles FC – 16h – DAZN, CazéTV e Sportv

Boca Juniors x Benfica – 19h – DAZN, CazéTV e Sportv

Flamengo x Espérance – 22h – DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: o Chelsea estreia no Mundial de Clubes contra o Los Angeles FC (Foto: AFP)

Brasileirão Série B

Chapecoense x Ferroviária – 19h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

CSA x Floresta – 19h30 – Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Náutico x Maringá – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Copa Paulista

Guarani x Paulista – 19h – Canal Paulistão (YouTube)

Oeste x São Caetano – 19h – Canal Paulistão (YouTube)

São Bento x XV de Piracicaba – 19h45 – Canal Paulistão (YouTube)

continua após a publicidade

Copa Ouro da Concacaf

Panamá x Guadalupe – 20h – Disney+

Jamaica x Guatemala – 23h – Disney+

Campeonato Colombiano

Santa Fé x Once Caldas – 20h15 – Fanatiz

Atlético Nacional x Millonarios – 22h20 – Fanatiz

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.