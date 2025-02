Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (07), os destaques dos jogos de hoje são o Brasil Sub-20 no hexagonal final do Sul-Americano, Bayern no Campeonato Alemão, Juventus no Campeonato Italiano, Manchester United na Copa da Inglaterra, PSG no Campeonato Francês, clássico no Campeonato Português, Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita, Paulistão e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025)

Sul-Americano sub-20

17h - Colômbia sub-20 x Brasil sub-20 - Sportv

19h30 - Uruguai sub-20 x Argentina sub-20 - Sportv

22h - Paraguai sub-20 x Chile sub-20 - Sportv

Campeonato Alemão

16h30 - Bayern x Werder Bremen - Sportv 2 e CazéTV

Campeonato Italiano

16h45 - Como x Juventus - Disney+

Copa da Inglaterra

17h - Manchester United x Leicester - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

17h05 - PSG x Monaco - CazéTV

Campeonato Português

17h15 - Porto x Sporting - Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Rayo Vallecano x Valladolid - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

19h15 - Central Córdoba x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Pernambucano

20h - Jaguar x Santa Cruz - Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Paulista

20h30 - Portuguesa x Inter de Limeira - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Jogos de hoje: Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, entra em campo (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Campeonato Saudita

12h20 - Al Nassr x Al Fayha - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Saudita feminino

13h10 - Al Ula feminino x Al Qadsiah feminino - DAZN

14h - Al Hilal feminino x Al Ahli feminino - DAZN

Campeonato Alemão feminino

14h30 - Colônia feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

Campeonato Espanhol feminino

16h - Atlético de Madrid feminino x Sevilla feminino - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 - Preussen Münster x Hamburgo - OneFootball

14h30 - Greuther Fürth x Jahn Regensburg - OneFootball

Jogo do Brasil sub-20 hoje

Na primeira fase, o Brasil Sub-20 avançou ao Hexagonal com a 3ª colocação no Grupo B e com dois pontos de vantagem sobre o eliminado Equador. No entanto, na primeira rodada do hexagonal final, a equipe treinada por Ramon Menezes conquistou uma vitória sobre o Uruguai, que liderou o Grupo A, em busca de uma vaga no Mundial Sub-20.

Hoje, o Brasil encara a Colômbia, que lidera o Hexagonal do Sul-Americano Sub-20 após uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai. Na fase de classificação, a Seleção foi derrotada pelos colombianos por 1 a 0, no confronto válido pela última rodada do Grupo B.

Dentre as seleções presentes no Hexagonal, o Chile possui vaga assegurada no próximo Mundial Sub-20 por ser o país-sede da competição. Outras quatro seleções buscam se classificar para o torneio, que será disputado de 27 de setembro a 19 de outubro.