Em 2020, Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde na sua carreira. O jogador foi o primeiro atleta do futebol, e de todo esporte coletivo, a ultrapassar U$ 1 bilhão de ganhos em sua carreira, segundo a Forbes. De lá para cá, o astro multiplicou seus rendimentos e deve renovar com o Al-Nassr por cerca de 200 milhões de euros e com direito a uma pequena participação acionária no clube.

Apesar de não ter confirmado se deve renovar, Cristiano Ronaldo dá fortes indicios que permanecerá na Arábia Saudita. Com o desejo de chegar ao milésimo gol, o astro veio fazendo fortes elogios e defendendo com garras e dentes a liga saudita, chegando até a comparar e falar que é melhor que a liga francesa.

Na proposta de contrato oferecida a Cristiano Ronaldo, por mês, o astro receberia cerca de 15,2 milhões de euros, por semana, 3,8 milhões e por dia, seria 550 mil euros, fazendo dele o jogador com o maior salário do mundo no futebol e em todos o esporte. Além disso, o jogador passaria a ser dono de 5% do clube saudita.

Fortuna de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comanda um império de 21 empresas, incluindo canais de TV, hotéis e clínicas de transplante capilar. Nos últimos dois anos, o atleta dobrou o número de organizações sob sua gestão, por meio da "CR7 SA". Seu irmão, Hugo Aveiro, e o ex-colega de equipe Miguel Paixão ajudam a administrar os negócios. Conforme o jornal Espresso, Ronaldo expandiu sua presença nos mercados de entretenimento, saúde e esporte, consolidando sua posição como um dos atletas mais bem-sucedidos fora do campo.

Cristiano Ronaldo também tem sua própria marca de relógios de luxo inspirada em sua carreira esportiva. A parceria com a esposa Georgina Rodríguez resultou em peças como o "Flight of CR7" e o "Heart of CR7", com a parceria da Jacob & Co, as peças luxuosas refletem momentos emblemáticos da carreira do atleta.

Cristiano Ronaldo com seu relógio da Jacob & Co (Reprodução/Instagram)

Além do recorde da fortuna, Cristiano Ronaldo também é recordista nas redes sociais: o jogador tem o perfil mais seguido do Instagram, com 648 milhões de fãs. O português recentemente embarcou no YouTube e expandiu seus negócios na internet. O seu canal foi o mais rápido a atingir 1 milhão de inscritos em tempo recorde e já soma 73 milhões de seguidores.

