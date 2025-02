Pedrinho celebra gol sobre Uruguai e projeta sequência do Brasil no Sul-Americano Sub-20

Autor do gol da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 1 a 0 na rodada de estreia do Hexagonal do Sul-Americano Sub-20, Pedrinho festejou o bom início da Seleção. Além disso, o meia projetou a sequência da competição, após o triunfo sobre a Celeste, nesta terça-feira (4), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

- Acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo, competimos bastante e só faltou o gol. A equipe estava muito compacta, não desistimos do jogo. Mesmo com um a menos, a gente continuou (se esforçando) até o final e, graças a Deus, pude fazer o gol e dar a vitória. A gente melhorou muito desde o começo da primeira fase. Agora é descansar, temos um jogo próximo, vamos olhar o que fizemos de bom e ruim para melhorar para as próximas partidas - destacou Pedrinho, o camisa 10 do Brasil.

Na primeira fase, o Brasil avançou ao Hexagonal com a 3ª colocação no Grupo B e com dois pontos de vantagem sobre o eliminado Equador. No entanto, a equipe treinada por Ramon Menezes conquistou uma vitória sobre o Uruguai, que liderou o Grupo A, em busca de uma vaga no Mundial Sub-20.

Brasil Sub-20 com Pedrinho pega Colômbia sexta-feira

Na sexta-feira (7), o Brasil encara a Colômbia, que lidera o Hexagonal do Sul-Americano Sub-20 após uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai. Na fase de classificação, a Seleção foi derrotada pelos colombianos por 1 a 0, no confronto válido pela última rodada do Grupo B.

Dentre as seleções presentes no Hexagonal, o Chile possui vaga assegurada no próximo Mundial Sub-20 por ser o país-sede da competição. Outras quatro seleções buscam se classificar para o torneio, que será disputado de 27 de setembro a 19 de outubro.

