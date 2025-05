Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Champions League, da Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileirão Série B, Copa do Brasil sub-17 e do Paulistão feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 6 de maio de 2025)

Champions League (semifinal)

Inter de Milão x Barcelona - 16h - SBT, TNT e Max

Copa Libertadores

Alianza Lima x São Paulo - 19h - Canais ESPN e Disney+

Carabobo x Botafogo - 19h - Canais ESPN e Disney+

Atlético Bucaramanga x Racing - 19h - Paramount+

Fortaleza x Colo Colo - 21h30 - Paramount+

San Antonio Bulo Bulo x Peñarol - 23h - Paramount+

Copa Sul-Americana

Vitória x Defensa y Justícia - 19h - ESPN 2 e Disney+

Sportivo Luqueño x Godoy Cruz - 19h - Paramount+

Nacional de Potosí x Guaraní-PAR - 19h - Paramount+

Corinthians x América de Cali - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+

Boston River x Independiente - 21h30 - Paramount+

Melgar x Lanús - 23h - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o Corinthians recebe o America de Cali na Neo Química Arena em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Brasileirão Série B

CRB x Cuiabá - 19h30 - Disney+

Athletic Club x Vila Nova - 21h30 - Disney+

Copa do Brasil sub-17 (final)

Vasco sub-17 x Bahia sub-17 - 18h - Sportv

Paulistão feminino

Realidade Jovem feminino x Palmeiras feminino - 20h - CazéTV, Space, Max e Record News

São Paulo feminino x Santos feminino - 21h - Canal Paulistão (YouTube)

