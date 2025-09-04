Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (04/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (4), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em destaque, com jogos pelas regiões africana, europeia, sul-americana e norte-americana. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino movimenta a agenda com dois duelos importantes. Já entre os jovens talentos, o Mundial de Clubes Sub-18 apresenta clássicos entre grandes equipes da América do Sul e Europa.
Relacionadas
- Onde Assistir
Uruguai x Peru: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir03/09/2025
- Onde Assistir
Paraguai x Equador: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir03/09/2025
- Onde Assistir
Colômbia x Bolívia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir03/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Eliminatórias Africanas
- 10h – Chade x Gana – FIFA+
- 13h – Angola x Líbia – FIFA+
- 13h – Guiné-Bissau x Serra Leoa – FIFA+
- 13h – Madagascar x República Centro-Africana – FIFA+
- 13h – Ilhas Maurício x Cabo Verde – FIFA+
- 13h – São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial – FIFA+
- 16h – Argélia x Botsuana – FIFA+
- 16h – Camarões x Essuatíni – FIFA+
- 16h – Mali x Comores – FIFA+
- 16h – Tunísia x Libéria – FIFA+
Eliminatórias Europeias
- 11h – Cazaquistão x País de Gales – ESPN 4 e Disney+
- 13h – Geórgia x Turquia – Sportv 2
- 13h – Lituânia x Malta – Sportv 3
- 15h45 – Bulgária x Espanha – Sportv
- 15h45 – Holanda x Polônia – ESPN e Disney+
- 15h45 – Eslováquia x Alemanha – Disney+
- 15h45 – Liechtenstein x Bélgica – Disney+
- 15h45 – Luxemburgo x Irlanda do Norte – Sportv 2
Eliminatórias Sul-Americanas
- 20h30 – Paraguai x Equador – Sportv
- 20h30 – Colômbia x Bolívia – Sportv
- 20h30 – Argentina x Venezuela – Sportv 3
- 20h30 – Uruguai x Peru – Sportv
- 21h30 – Brasil x Chile – Globo, ge tv e Sportv
Eliminatórias da Concacaf
- 20h30 – Suriname x Panamá – Canal GOAT
- 23h – Guatemala x El Salvador – Canal GOAT
Amistosos Internacionais
- 13h – Noruega x Finlândia – ESPN 4 e Disney+
- 13h – Gibraltar x Albânia – Disney+
Mundial de Clubes Sub-18
- 15h – Barcelona sub-18 x River Plate sub-18 – ESPN 4 e Disney+
- 16h – Sevilla sub-18 x Corinthians sub-18 – ESPN 3 e Disney+
- 17h15 – Real Madrid sub-18 x Palmeiras sub-18 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 17h – RB Bragantino (F) x Corinthians (F) – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
- 19h – Palmeiras (F) x Realidade Jovem (F) – UOL Play
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias