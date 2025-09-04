menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (04/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira

FBL-WC-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING
imagem cameraJogadores da Seleção Brasileira em em treinamento na Granja Comary na manhã de quarta-feira (3) (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
Dia 04/09/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (4), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em destaque, com jogos pelas regiões africana, europeia, sul-americana e norte-americana. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino movimenta a agenda com dois duelos importantes. Já entre os jovens talentos, o Mundial de Clubes Sub-18 apresenta clássicos entre grandes equipes da América do Sul e Europa.

Eliminatórias Africanas

  1. 10h – Chade x Gana – FIFA+
  2. 13h – Angola x Líbia – FIFA+
  3. 13h – Guiné-Bissau x Serra Leoa – FIFA+
  4. 13h – Madagascar x República Centro-Africana – FIFA+
  5. 13h – Ilhas Maurício x Cabo Verde – FIFA+
  6. 13h – São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial – FIFA+
  7. 16h – Argélia x Botsuana – FIFA+
  8. 16h – Camarões x Essuatíni – FIFA+
  9. 16h – Mali x Comores – FIFA+
  10. 16h – Tunísia x Libéria – FIFA+

Eliminatórias Europeias

  1. 11h – Cazaquistão x País de Gales – ESPN 4 e Disney+
  2. 13h – Geórgia x Turquia – Sportv 2
  3. 13h – Lituânia x Malta – Sportv 3
  4. 15h45 – Bulgária x Espanha – Sportv
  5. 15h45 – Holanda x Polônia – ESPN e Disney+
  6. 15h45 – Eslováquia x Alemanha – Disney+
  7. 15h45 – Liechtenstein x Bélgica – Disney+
  8. 15h45 – Luxemburgo x Irlanda do Norte – Sportv 2

Eliminatórias Sul-Americanas

  1. 20h30 – Paraguai x Equador – Sportv
  2. 20h30 – Colômbia x Bolívia – Sportv
  3. 20h30 – Argentina x Venezuela – Sportv 3
  4. 20h30 – Uruguai x Peru – Sportv
  5. 21h30 – Brasil x Chile – Globo, ge tv e Sportv
Eliminatórias da Concacaf

  • 20h30 – Suriname x Panamá – Canal GOAT
  • 23h – Guatemala x El Salvador – Canal GOAT

Amistosos Internacionais

  • 13h – Noruega x Finlândia – ESPN 4 e Disney+
  • 13h – Gibraltar x Albânia – Disney+

Mundial de Clubes Sub-18

  • 15h – Barcelona sub-18 x River Plate sub-18 – ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Sevilla sub-18 x Corinthians sub-18 – ESPN 3 e Disney+
  • 17h15 – Real Madrid sub-18 x Palmeiras sub-18 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 17h – RB Bragantino (F) x Corinthians (F) – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
  • 19h – Palmeiras (F) x Realidade Jovem (F) – UOL Play

