Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (03), os destaques dos jogos de hoje são o jogo do Corinthians no Paulistão, Chelsea na Premier League, Campeonato Carioca, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Champions League Asiática, Português, Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025)

Campeonato Paulista

21h30 - Novorizontino x Corinthians - Nosso Futebol, Zapping e UOL Play

Premier League

17h - Chelsea x West Ham - ESPN e Disney+

Campeonato Carioca

16h30 - Madureira x Maricá - Canal GOAT

Jogos de hoje: Maricá faz boa campanha no Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Campeonato Italiano

16h45 - Cagliari x Lazio - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Girona x Las Palmas - Disney+

Champions League Asiática

11h - Al Ain x Al Rayyan - Disney+

15h - Al Nassr x Al Wasl - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h - Gazisehir Gaziantep x Galatasaray - Disney+

Campeonato Português

15h45 - Moreirense x Braga - Disney+

17h45 - Rio Ave x Porto - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Argentino

17h - Defensa y Justicia x Central Córdoba - Disney+

19h15 - Estudiantes x Racing - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Middlesbrough x Sunderland - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

14h - Wolfsburg feminino x FF USV Jena feminino - DAZN

Parazão

20h - Remo x Capitão Poço - Canal do Benja (YouTube)

