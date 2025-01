A final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo contará com a arbitragem de Ramon Abatti Abel, um dos árbitros em destaque no cenário do futebol brasileiro. A escolha por ele, aliás, desagradou as duas torcidas por polêmicas com Botafogo e Flamengo. Porém, com uma carreira em ascensão, Ramon tem se consolidado como uma figura de relevância nas competições nacionais e internacionais. Neste perfil, exploraremos sua trajetória, experiências internacionais e estatísticas da última temporada. O Lance! te fala mais sobre Ramon Abatti Abel.

Trajetória Profissional

Nascido em 18 de setembro de 1989, em Araranguá, Santa Catarina, Ramon Abatti Abel iniciou sua carreira na arbitragem em 2017, atuando pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). Em 2020, passou a integrar o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ampliando sua atuação para competições de maior destaque no cenário nacional. Seu desempenho consistente o levou a ser reconhecido pela FIFA e pela CONMEBOL em 2022, permitindo-lhe atuar em partidas internacionais.

A profissão além da arbitragem

Fora dos campos, Ramon Abatti Abel é formado em Direito, com uma pós-graduação em Direito Desportivo.

Experiências Internacionais de Ramon Abatti Abel

A partir de 2022, Ramon Abatti Abel começou a apitar jogos internacionais, destacando-se em competições como a Copa Libertadores da América e a Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2023. Em 2024, foi selecionado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão em Paris, ao lado da árbitra Edina Alves Batista. Sua atuação de maior destaque ocorreu em 9 de agosto de 2024, quando foi o árbitro principal da final olímpica masculina entre França e Espanha, realizada no Estádio Parc des Princes, em Paris.

Estatísticas da Temporada 2024

Na temporada de 2024, Ramon Abatti Abel esteve presente em diversas competições, acumulando experiências e demonstrando sua capacidade de gestão em campo. A seguir, apresentamos um resumo de suas atuações:

Campeonato Brasileiro Série A

Partidas: 21

21 Cartões Amarelos: 117

117 Cartões Vermelhos: 2

Campeonato Catarinense

Partidas: 10

10 Cartões Amarelos: 35

35 Cartões Vermelhos: 1

Copa do Brasil

Partidas: 5

5 Cartões Amarelos: 25

25 Cartões Vermelhos: 0

Jogos Olímpicos

Partidas: 2

2 Cartões Amarelos: 9

9 Cartões Vermelhos: 0

Copa Libertadores Sub-20

Partidas: 2

2 Cartões Amarelos: 5

5 Cartões Vermelhos: 0

Saudi Pro League

Partidas: 2

2 Cartões Amarelos: 1

1 Cartões Vermelhos: 0

Copa Libertadores

Partidas: 1

1 Cartões Amarelos: 5

5 Cartões Vermelhos: 0

Campeonato Brasileiro Série B

Partidas: 1

1 Cartões Amarelos: 3

3 Cartões Vermelhos: 0

Campeonato Brasileiro Série C

Partidas: 1

1 Cartões Amarelos: 3

3 Cartões Vermelhos: 0

Finais do Campeonato Cearense

Partidas: 1

1 Cartões Amarelos: 9

9 Cartões Vermelhos: 0

Campeonato Paraense

Partidas: 1

1 Cartões Amarelos: 7

7 Cartões Vermelhos: 0

Esses números refletem a experiência de Ramon Abatti Abel em diferentes contextos e níveis de competição, evidenciando sua capacidade de adaptação e controle disciplinar durante as partidas.

Atuação no VAR

Durante o Campeonato Brasileiro Série A de 2023, Ramon Abatti Abel destacou-se pelo número de intervenções do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) em suas partidas. Em 21 jogos, ocorreram 40 checagens do VAR, resultando em 14 mudanças de decisão. Esse dado o posiciona como o árbitro com o maior número de paradas para revisões naquela temporada, indicando uma postura criteriosa e aberta ao uso da tecnologia para assegurar a justiça nas partidas.