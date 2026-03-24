Nesta terça-feira (24), a agenda do futebol tem jogos decisivos pelas semifinais da Champions League Feminina, com destaque para Wolfsburg x Lyon e Arsenal x Chelsea. O dia também conta com confrontos regionais: Caxias x Operário-PR (Copa Sul-Sudeste), Rio Branco-ES x Vila Nova (Copa Verde) e Cianorte x Volta Redonda (Copa Sul-Sudeste).

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de março de 2026):

Champions League Feminina (Semifinal)

14h45 – Wolfsburg (F) x Lyon (F) – Disney+

17h – Arsenal (F) x Chelsea (F) – ESPN e Disney+

Blackstenius marcou o gol do título do Arsenal na Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Sudeste

19h – Caxias x Operário-PR – Xsports

21h15 – Cianorte x Volta Redonda – Xsports

Copa Verde

19h – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet

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