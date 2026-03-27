Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (27), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo, com destaque para Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha, Espanha x Sérvia, Argentina x Mauritânia e Marrocos x Equador. O dia também conta com os jogos da FIFA Series 2026 envolvendo seleções de todo o mundo, além da rodada do Brasileirão Feminino com clássicos como São Paulo x Palmeiras, Botafogo x Corinthians e Santos x Ferroviária.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Seleção Brasileira: as maiores polêmicas da convocação de Ancelotti
Seleção Brasileira17/03/2026
- Seleção Brasileira
Novidades de Ancelotti: conheça Bremer e Ibañez, zagueiros convocados da Seleção
Seleção Brasileira17/03/2026
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! destacam dupla em convocação de Ancelotti na Seleção
Fora de Campo17/03/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 27 de março de 2026):
FIFA Series 2026
3h – China x Curaçao – DAZN
3h15 – Nova Zelândia x Finlândia – DAZN
5h30 – Ilhas Salomão x Finlândia – DAZN
6h10 – Austrália x Camarões – DAZN
7h – Venezuela x Trinidad e Tobago – DAZN
10h – Indonésia x São Cristóvão e Nevis – DAZN
11h – Uzbequistão x Gabão – DAZN
12h – Azerbaijão x Santa Lúcia – Sportv 2
13h – Quênia x Estônia – DAZN
16h – Ruanda x Granada – DAZN
➡️ Clique para assistir no SporTV
Amistosos Internacionais
14h – Áustria x Gana – Sportv 2
14h – Montenegro x Andorra – Sportv 3
16h – Grécia x Paraguai – ESPN 3 e Disney+
16h45 – Inglaterra x Uruguai – ESPN e Disney+
16h45 – Holanda x Noruega – Sportv
16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+
17h – Espanha x Sérvia – Disney+
17h15 – Marrocos x Equador – Canal GOAT, Sportv 3 e Xsports
20h15 – Argentina x Mauritânia – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Feminino
15h – Vitória (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV
19h – Botafogo (F) x Corinthians (F) – Sportv
19h – Santos (F) x Ferroviária (F) – N Sports
21h30 – São Paulo (F) x Palmeiras (F) – Sportv
Copa Argentina
22h15 – Belgrano x Atlético Rafaela – Xsports e Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias