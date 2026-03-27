Nesta sexta-feira (27), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo, com destaque para Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha, Espanha x Sérvia, Argentina x Mauritânia e Marrocos x Equador. O dia também conta com os jogos da FIFA Series 2026 envolvendo seleções de todo o mundo, além da rodada do Brasileirão Feminino com clássicos como São Paulo x Palmeiras, Botafogo x Corinthians e Santos x Ferroviária.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 27 de março de 2026):

FIFA Series 2026

3h – China x Curaçao – DAZN

3h15 – Nova Zelândia x Finlândia – DAZN

5h30 – Ilhas Salomão x Finlândia – DAZN

6h10 – Austrália x Camarões – DAZN

7h – Venezuela x Trinidad e Tobago – DAZN

10h – Indonésia x São Cristóvão e Nevis – DAZN

11h – Uzbequistão x Gabão – DAZN

12h – Azerbaijão x Santa Lúcia – Sportv 2

13h – Quênia x Estônia – DAZN

16h – Ruanda x Granada – DAZN

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Amistosos Internacionais

14h – Áustria x Gana – Sportv 2

14h – Montenegro x Andorra – Sportv 3

16h – Grécia x Paraguai – ESPN 3 e Disney+

16h45 – Inglaterra x Uruguai – ESPN e Disney+

16h45 – Holanda x Noruega – Sportv

16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+

17h – Espanha x Sérvia – Disney+

17h15 – Marrocos x Equador – Canal GOAT, Sportv 3 e Xsports

20h15 – Argentina x Mauritânia – ESPN e Disney+

Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

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Brasileirão Feminino

15h – Vitória (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV

19h – Botafogo (F) x Corinthians (F) – Sportv

19h – Santos (F) x Ferroviária (F) – N Sports

21h30 – São Paulo (F) x Palmeiras (F) – Sportv

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Copa Argentina

22h15 – Belgrano x Atlético Rafaela – Xsports e Disney+

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