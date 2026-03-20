Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (20), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Bournemouth x Manchester United (Inglês), Villarreal x Real Sociedad (Espanhol), RB Leipzig x Hoffenheim (Alemão) e Cagliari x Napoli (Italiano). O dia também tem Lens x Angers pelo Francês, além do clássico Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino e jogos pelo Campeonato Argentino.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Seleção Brasileira: as maiores polêmicas da convocação de Ancelotti
Seleção Brasileira17/03/2026
- Seleção Brasileira
Novidades de Ancelotti: conheça Bremer e Ibañez, zagueiros convocados da Seleção
Seleção Brasileira17/03/2026
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! destacam dupla em convocação de Ancelotti na Seleção
Fora de Campo17/03/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de março de 2026):
Campeonato Italiano
14h30 – Cagliari x Napoli – ESPN 3 e Disney+
16h45 – Genoa x Udinese – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão
16h30 – RB Leipzig x Hoffenheim – Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês
16h45 – Lens x Angers – CazéTV
Campeonato Inglês
17h – Bournemouth x Manchester United – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Villarreal x Real Sociedad – Xsports e Disney+
Campeonato Português
17h15 – Estrela Amadora x Casa Pia – Disney+
Brasileirão Feminino
21h – Flamengo (F) x Cruzeiro (F) – Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Argentino
21h – Atlético Tucumán x Gimnasia La Plata – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias