Nesta sexta-feira (20), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Bournemouth x Manchester United (Inglês), Villarreal x Real Sociedad (Espanhol), RB Leipzig x Hoffenheim (Alemão) e Cagliari x Napoli (Italiano). O dia também tem Lens x Angers pelo Francês, além do clássico Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino e jogos pelo Campeonato Argentino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de março de 2026):

Campeonato Italiano

14h30 – Cagliari x Napoli – ESPN 3 e Disney+

16h45 – Genoa x Udinese – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão

16h30 – RB Leipzig x Hoffenheim – Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

16h45 – Lens x Angers – CazéTV

Campeonato Inglês

17h – Bournemouth x Manchester United – ESPN e Disney+

Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Campeonato Espanhol

17h – Villarreal x Real Sociedad – Xsports e Disney+

Campeonato Português

17h15 – Estrela Amadora x Casa Pia – Disney+

Brasileirão Feminino

21h – Flamengo (F) x Cruzeiro (F) – Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Argentino

21h – Atlético Tucumán x Gimnasia La Plata – Disney+

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