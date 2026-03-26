menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
06:00
Andrey Santos em ação pela a Seleção Brasileira contra a Bolívia, nas Eliminatórias
imagem cameraAndrey Santos em ação pela a Seleção Brasileira contra a Bolívia, nas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (26), a agenda do futebol é marcada pelos jogos decisivos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Itália x Irlanda do Norte, Ucrânia x Suécia, República Tcheca x Irlanda e Polônia x Albânia. O dia também tem o grande amistoso internacional entre Brasil x França, além de confrontos da repescagem mundial, jogos da Liga das Nações e competições regionais como Copa Verde e Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 26 de março de 2026):

Repescagem Europeia - Copa 2026 (Semifinal)

14h – Turquia x Romênia – Sportv 2
16h45 – Itália x Irlanda do Norte – ESPN e Disney+
16h45 – Eslováquia x Kosovo – Disney+
16h45 – Dinamarca x Macedônia do Norte – ESPN 4 e Disney+
16h45 – Ucrânia x Suécia – Sportv 2
16h45 – País de Gales x Bósnia e Herzegovina – Sportv 3
16h45 – República Tcheca x Irlanda – ESPN 3 e Disney+
16h45 – Polônia x Albânia – Disney+

continua após a publicidade

Liga das Nações

14h – Gibraltar x Letônia – Sportv 3
14h – Malta x Luxemburgo – Disney+

Amistoso Internacional

17h – Brasil x França – Globo, ge tv e Sportv

Paquetá em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)
Paquetá em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Repescagem Mundial - Copa 2026

19h – Bolívia x Suriname – Sportv 2 e CazéTV
0h* – Nova Caledônia x Jamaica – Sportv e CazéTV
**Jogo na madrugada de sexta-feira (27)*

Copa Verde

18h30 – Galvez-AC x Amazonas – SportyNet
20h – Nacional-AM x Trem – CBF TV
20h30 – Porto Velho x Remo – SportyNet
20h30 – Atlético-GO x Anápolis – Canal do Benja

Copa do Nordeste

19h – Sousa x Confiança – Canal do Benja

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias